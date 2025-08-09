Яке море має найбільше запасів нафти?

За даними архіву журналу AramсoWorld, що видається національною нафтою компанією Саудівської Аравії, найбільше запасів нафти у світі каталізується саме у Перській затоці, передає 24 Канал.

Це підтверджує й компанія Enverus, що займається збором енергетичної аналітики. Повідомляється, що поточний видобуток одного із родовищ, ймовірно, становить 1,2 мільйона барелів нафти.

Йдеться у цьому випадку про морське нафтове родовище Сафанія, що вперше було згадане як можливий нафтовий резервуар у 1939 році.

У 1957 році родовище вперше запустили в експлуатацію, тоді з нього видобували 50 тисяч барелів нафти на день з 18 свердловин.

Втім на початку 1962 року цей обсяг сягнув 250 тисяч барелів на день з 25 свердловин. Тобто за майже 5 років потужності збільшилися в 7 разів.

Загалом запаси в офшорному нафтовому родовищі оцінюють у понад 37 мільярдів барелів, що, наприклад, перевищує запаси одного із найбільших родовищ нафти Кашаган у Каспійському морі (13 мільярдів барелів).

Що відомо про родовище Сафанія у Каспійському морі Вона є напівзакритим морем, що розташоване між Іраном та Аравійським півостровом. Площа видобутку становить близько 65 кілометрів завдовжки та 15 кілометрів завширшки.

Таким чином, можна вважати, що саме Перська затока є місцем, де є зберігаються найбільші запаси нафти у всьому світі.

Для порівняння: якщо запаси в Каспійському морі становлять загалом 50 мільярдів барелів, то лише частка запасів Саудівської Аравії в регіоні Перської затоки на рівні 260 мільярдів барелів.

Довідково: Перська затока не є формально морем, але через її розмір, солоність та характеристики затоку часто відносять до морських акваторій й вживають у контексті "море".