На Близькому Сході відкрили нове родовище нафти

Нове родовище нафти виявили в нейтральній зоні між Саудівською Аравією та Кувейтом. Родовище відкрила компанія Wafra Joint operations, пише 24 Канал з посиланням на інформаційне агентство SPA

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Це перше родовище, яке виявили після відновлення видобутку нафти та прилеглій до неї морській акваторії. Нагадаємо, що роботи там поновили в середині 2020 року. Додають, що нове родовище нафти має дуже важливе значення.

До теми! У нейтральній зоні є два великих нафтових родовища. Одне з них сухопутне, яке відоме під назвою Wafra, а друге – шельфове, яке має назву Khafji. Через конфлікт між Саудівською Аравією та Кувейтом робота на цих родовищах була зупинена в 2014 – 2015 роках.

Річ у тому, що воно позитивно впливає на позиції обох країн на енергетичному ринку. Адже родовище підкріплює сильні позиції Саудівської Аравії та Кувейту, як надійних постачальників енергоресурсів.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія має другі за величиною запаси нафти у світі. Країна поступається лише Венесуелі в цьому рейтингу. Проте у квітні 2025 року нафтова компанія Saudi Aramco відкрила 14 нових родовищ у Саудівській Аравії. Йдеться про родовища з покладами нафти та газу.