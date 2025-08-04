Які подальші плани BP?

На шельфі Бразилії BP має намір створити новий великий центр видобутку. Ділянка була придбана в грудні 2022 року на, як стверджують в компанії, "дуже вигідних комерційних умовах". Компанія повідомила, що нове родовище стало вже десятим відкриттям з початку року – після знахідок у Тринідаді, Єгипті та інших країнах, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На цьому тлі на початку торгів у понеділок, 4 серпня, акції компанії, що котируються на Лондонській фондовій біржі, подорожчали на 1,4%. BP має намір провести більш детальні лабораторні дослідження, щоб точніше оцінити потенціал нового родовища.

На скільки BP наростить видобуток?

Минулого року BP знову зробила ставку на викопне паливо, прагнучи відновити довіру інвесторів і пожвавити динаміку акцій після невдалих спроб переходу до відновлюваних джерел енергії. Наразі BP планує наростити світовий видобуток нафти та газу до 2,3-2,5 мільйона барелів нафтового еквівалента на день до 2030 року.

Цікаво! У 2024 році середньодобовий видобуток склав компанії 2,4 мільйона барелів нафтового еквівалента. У 2025 році очікується його зниження.