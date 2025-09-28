Надзвичайно дорогим металом є каліфорній-252, який є штучно створеним. Цей метал часто використовують як у медицині, так і в промисловості. Через те, що каліфорній складно виробляти, а його виробництво є обмеженим, ціна за один грам такого металу оцінюється в мільйони доларів.

Яка ціна за грам каліфорнію у світі?

Ціна одного граму каліфорнія оцінюється в приблизно 25 – 27 мільйонів доларів за грам, передає 24 Канал з посиланням на Science Focus.

Цей ізотоп вперше отримали в радіаційній лабораторії Каліфорнійського університету в 1950 році.

Наразі його виробляють менш як одного грама на рік. У США це роблять в Національній лабораторії Оук-Рідж у штаті Теннессі.

Відомо, що цей метал є найбільш стабільним металом з періодом напіврозпаду близько 800 років.

До 1995 року близько 500 міліграмів каліфорнію було продано, йдеться в дослідженні Oak Ridge National Laboratory.

Наприклад, у 2000 році ціна за мікрограм каліфорнію треба було віддати 66 доларів, писав у листі доктор Едвард Янзов. Для порівняння, ціна золота за грам в аналогічний час становила 300 доларів.

Зверніть увагу! Навіть для малої кількості цього металу потрібні великі та добрі захищені контейнери для безпечного транспортування.

Яка ціна за рідкісні метали?