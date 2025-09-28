За грамм –миллионы: сколько стоит калифорний
- Цена одного грамма металла калифорния-252 составляет примерно 25 – 27 миллионов долларов из-за сложности производства.
- Калифорний-252 впервые был получен в 1950 году, а его производство пока ограничено менее чем одним граммом в год.
Чрезвычайно дорогим металлом является калифорний-252, который является искусственно созданным. Этот металл часто используют как в медицине, так и в промышленности. Из-за того, что калифорний сложно производить, а его производство ограничено, цена за один грамм такого металла оценивается в миллионы долларов.
Какая цена за грамм калифорния в мире?
Цена одного грамма калифорния оценивается в примерно 25 – 27 миллионов долларов за грамм, передает 24 Канал со ссылкой на Science Focus.
Читайте также Самый богатый регион: где на самом деле в Украине больше всего полезных ископаемых
- Этот изотоп впервые получили в радиационной лаборатории Калифорнийского университета в 1950 году.
- Сейчас его производят менее одного грамма в год. В США это делают в Национальной лаборатории Оук-Ридж в штате Теннесси.
- Известно, что этот металл является наиболее стабильным металлом с периодом полураспада около 800 лет.
К 1995 году около 500 миллиграммов калифорния было продано, говорится в исследовании Oak Ridge National Laboratory.
Например, в 2000 году цена за микрограмм калифорния надо было отдать 66 долларов, писал в письме доктор Эдвард Янзов. Для сравнения, цена золота за грамм в аналогичное время составляла 300 долларов.
Обратите внимание! Даже для малого количества этого металла нужны большие и хорошие защищенные контейнеры для безопасной транспортировки.
Какая цена за редкие металлы?
Осмий считается довольно редким металлом и он относится к платиновой группе, как иридий, платина, родий и др.
Устойчивость металла к износу и коррозии делает его незаменимым для производства электрических контактов.
Нынешняя цена за осмий в кристаллической форме составляет 2 082 евро за грамм, а высокотехнологичный осмий – 1 041 евро за грамм.