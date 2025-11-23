Не золото і не срібло: яка ціна ще одного дорогоцінного металу
- Ціна дорогоцінного металу – платини – коливається навколо ціни в 1 500 доларів за унцію, хоч ціна раніше впала нижче цього показника.
- Світовий ринок платини відчуває значний дефіцит, прогнозований на рівні 692 тисяч унцій.
Платина має унікальні властивості, а тому її часто використовують в промисловості. Ціна на платину на сьогодні коливається, а нещодавно опустилася до мінімуму за останні два місяці. Попри падіння вартості, метал залишається дефіцитним.
Скільки зараз коштує платина?
Декілька днів тому, а саме станом на 21 листопада, платина впала нижче 1 490 доларів за унцію, що є мінімумом за останні 2 місяці, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
Натомість за останні 4 тижні платина втратила 4,3%, а за останні 12 місяців зросла на 54,88%. Як пояснюють, такий спад трапився через те, що трейдери зміцнили впевненість у тому, що Федеральна резервна система збереже ставки незмінними у грудні.
Натомість станом на 23 листопада ціна зросла й зупинилася на рівні 1 510 доларів за тройську унцію. За теперішнім курсом долара НБУ, це понад 63 тисячі за унцію.
- Цікаво, що за даними World Platinum Investment Council, у світі прогнозується третій поспіль значний дефіцит на ринку платини на рівні 692 тисяч унцій.
- Наразі пропозиція платини залишається обмеженою, знизившись на 2% у річному обчисленні – до 7 129 тисяч унцій у 2025 році.
- Важливість платини полягає у тому, що вона має унікальні властивості, такі як високу стійкість до корозії та кислот, а також високу температуру плавлення та міцності.
Нагадуємо! Тройська унція становить приблизно 31,10 грама. Таку одиницю вимірювання використовують для ваги дорогоцінних металів, а це золото, срібло та інші.
Яку вартість треба віддати за золото?
Золото наприкінці робочого тижня коштувало 4 036,21 долара за унцію, що менше на майже 1%. Вартість золота знизилась на фоні звіту про зайнятість у США.
Натомість раніше ціна була на рівні 4 066,32 долара за унцію, що менше на 0,4%. На такий спад вплинуло зміцнення долара.