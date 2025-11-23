Не золото и не серебро: какова цена еще одного драгоценного металла

Платина имеет уникальные свойства, а потому ее часто используют в промышленности. Цена на платину на сегодня колеблется, а недавно опустилась до минимума за последние два месяца. Несмотря на падение стоимости, металл остается дефицитным.

Сколько сейчас стоит платина?

Несколько дней назад, а именно по состоянию на 21 ноября, платина упала ниже 1 490 долларов за унцию, что является минимумом за последние 2 месяца, передает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Зато за последние 4 недели платина потеряла 4,3%, а за последние 12 месяцев выросла на 54,88%. Как объясняют, такой спад случился из-за того, что трейдеры укрепили уверенность в том, что Федеральная резервная система сохранит ставки неизменными в декабре.

Зато по состоянию на 23 ноября цена выросла и остановилась на уровне 1 510 долларов за тройскую унцию. По нынешнему курсу доллара НБУ, это более 63 тысяч за унцию.

Интересно, что по данным World Platinum Investment Council, в мире прогнозируется третий подряд значительный дефицит на рынке платины на уровне 692 тысяч унций.

Сейчас предложение платины остается ограниченным, снизившись на 2% в годовом исчислении – до 7 129 тысяч унций в 2025 году.

Важность платины заключается в том, что она имеет уникальные свойства, такие как высокая устойчивость к коррозии и кислот, а также высокую температуру плавления и прочности.

Напоминаем! Тройская унция составляет примерно 31,10 грамма. Такую единицу измерения используют для веса драгоценных металлов, а это золото, серебро и другие.

