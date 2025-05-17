Біле, жовте та червоне: скільки коштує золото різних проб

Є декілька видів золото, яке можна розрізнити за кольором. Йдеться про жовте, біле, червоне та рожеве золото. Водночас відповідно до проб ціна золота також різна.

Які бувають види золота

Найчистіше золото у сплаві можна знайти у банківських злитках. Водночас якщо у золоті є домішки інших мінералів, то воно змінює відтінок, передає 24 Канал.

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Жовте золото – найпоширеніший вид сплаву.

При його створенні використовують мідь та срібло. Залежно від співвідношення метал може вийти більш рудуватий (переважає мідь) або лимонного відтінку (переважає срібло). Найбільш популярне жовте золото – проби 583/585 та 750.

Біле золото – вид золота, що відрізняється підвищеною міцністю.

В результаті цього вироби з білого золота часто інкрустують дорогоцінні камені, які дуже міцно фіксуються в прикрасах.

Червоне золото – сплав цього виду золота містить велику кількість міді.

Саме цей метал додає у сплав червоний або рожевий відтінок. Завдяки високому вмісту міді, червоне золото є більш економним варіантом ніж жовте та біле золото.

Рожеве золото виходить при додаванні до міді срібла.

Багато ювелірних будинків і майстерень використовують саме цей сплав при створенні прикрас, щоб підкреслити ніжність та жіночність виробу.

Яка ціна золота

Станом на початок квітня, за даними НБУ, закупівельні ціни на золото були такі:

банківський метал, доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів – 4 114,30 гривні за грам,

банківський метал, який потребує доведення до стандартів якості – 4 101,96 гривні за грам,

метал, що не відповідає вимогам якості – 4 073,16 гривні за грам.

Водночас вартість дорогоцінного металу в брухті на такому рівні: