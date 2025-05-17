Біле, жовте та червоне: скільки коштує золото різних проб
- Існують різні види золота за кольором: жовте, біле, червоне та рожеве, кожен з яких має свої особливості та склад.
- Станом на початок квітня, ціна на золото варіюється від 1 356,36 до 4 069,09 гривень за грам в залежності від проби та якості металу.
Є декілька видів золото, яке можна розрізнити за кольором. Йдеться про жовте, біле, червоне та рожеве золото. Водночас відповідно до проб ціна золота також різна.
Які бувають види золота
Найчистіше золото у сплаві можна знайти у банківських злитках. Водночас якщо у золоті є домішки інших мінералів, то воно змінює відтінок, передає 24 Канал.
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- Жовте золото – найпоширеніший вид сплаву.
При його створенні використовують мідь та срібло. Залежно від співвідношення метал може вийти більш рудуватий (переважає мідь) або лимонного відтінку (переважає срібло). Найбільш популярне жовте золото – проби 583/585 та 750.
- Біле золото – вид золота, що відрізняється підвищеною міцністю.
В результаті цього вироби з білого золота часто інкрустують дорогоцінні камені, які дуже міцно фіксуються в прикрасах.
- Червоне золото – сплав цього виду золота містить велику кількість міді.
Саме цей метал додає у сплав червоний або рожевий відтінок. Завдяки високому вмісту міді, червоне золото є більш економним варіантом ніж жовте та біле золото.
- Рожеве золото виходить при додаванні до міді срібла.
Багато ювелірних будинків і майстерень використовують саме цей сплав при створенні прикрас, щоб підкреслити ніжність та жіночність виробу.
Яка ціна золота
Станом на початок квітня, за даними НБУ, закупівельні ціни на золото були такі:
- банківський метал, доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів – 4 114,30 гривні за грам,
- банківський метал, який потребує доведення до стандартів якості – 4 101,96 гривні за грам,
- метал, що не відповідає вимогам якості – 4 073,16 гривні за грам.
Водночас вартість дорогоцінного металу в брухті на такому рівні:
- 333 проба – 1 356,36 гривні за грам,
- 375 проба – 1 527,44 гривні за грам,
- 583 проба — 2 374,65 гривні за грам,
- 585 проба — 2 382,80 гривні за грам,
- 750 проба — 3 054,87 гривні за грам,
- 900 проба — 3 665,84 гривні за грам,
- 958 проба — 3 902,09 гривні за грам,
- 999 проба — 4 069,09 гривні за грам.