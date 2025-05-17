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17 травня, 12:28
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Біле, жовте та червоне: скільки коштує золото різних проб

Валерія Городинська
Основні тези
  • Існують різні види золота за кольором: жовте, біле, червоне та рожеве, кожен з яких має свої особливості та склад.
  • Станом на початок квітня, ціна на золото варіюється від 1 356,36 до 4 069,09 гривень за грам в залежності від проби та якості металу.

Є декілька видів золото, яке можна розрізнити за кольором. Йдеться про жовте, біле, червоне та рожеве золото. Водночас відповідно до проб ціна золота також різна.

Які бувають види золота

Найчистіше золото у сплаві можна знайти у банківських злитках. Водночас якщо у золоті є домішки інших мінералів, то воно змінює відтінок, передає 24 Канал.

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  • Жовте золото – найпоширеніший вид сплаву. 

При його створенні використовують мідь та срібло. Залежно від співвідношення метал може вийти більш рудуватий (переважає мідь) або лимонного відтінку (переважає срібло). Найбільш популярне жовте золото – проби 583/585 та 750. 

  • Біле золото –  вид золота, що відрізняється підвищеною міцністю

В результаті цього вироби з білого золота часто інкрустують дорогоцінні камені, які дуже міцно фіксуються в прикрасах. 

  • Червоне золото – сплав цього виду золота містить велику кількість міді. 

Саме цей метал додає у сплав червоний або рожевий відтінок. Завдяки високому вмісту міді, червоне золото є більш економним варіантом ніж жовте та біле золото. 

  • Рожеве золото виходить при додаванні до міді срібла. 

Багато ювелірних будинків і майстерень використовують саме цей сплав при створенні прикрас, щоб підкреслити ніжність та жіночність виробу.

Яка ціна золота

Станом на початок квітня, за даними НБУ, закупівельні ціни на золото були такі:

  • банківський метал, доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів – 4 114,30 гривні за грам,
  • банківський метал, який потребує доведення до стандартів якості – 4 101,96 гривні за грам,
  • метал, що не відповідає вимогам якості – 4 073,16 гривні за грам.

Водночас вартість дорогоцінного металу в брухті на такому рівні:

  • 333 проба – 1 356,36 гривні за грам,
  • 375 проба – 1 527,44 гривні за грам,
  • 583 проба — 2 374,65 гривні за грам,
  • 585 проба — 2 382,80 гривні за грам,
  • 750 проба — 3 054,87 гривні за грам,
  • 900 проба — 3 665,84 гривні за грам,
  • 958 проба — 3 902,09 гривні за грам,
  • 999 проба — 4 069,09 гривні за грам.