Какие бывают виды золота
Самое чистое золото в сплаве можно найти в банковских слитках. В то же время если в золоте есть примеси других минералов, то оно меняет оттенок, передает 24 Канал.
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- Желтое золото – самый распространенный вид сплава.
При его создании используют медь и серебро. В зависимости от соотношения металл может получиться более рыжеватый (преобладает медь) или лимонного оттенка (преобладает серебро). Наиболее популярно желтое золото – пробы 583/585 и 750.
- Белое золото – вид золота, отличающийся повышенной прочностью.
В результате этого изделия из белого золота часто инкрустируют драгоценными камнями, которые очень прочно фиксируются в украшениях.
- Красное золото – сплав этого вида золота содержит большое количество меди.
Именно этот металл добавляет в сплав красный или розовый оттенок. Благодаря высокому содержанию меди, красное золото является более экономным вариантом чем желтое и белое золото.
- Розовое золото получается при добавлении к меди серебра.
Многие ювелирные дома и мастерские используют именно этот сплав при создании украшений, чтобы подчеркнуть нежность и женственность изделия.
Какая цена золота
По состоянию на начало апреля, по данным НБУ, закупочные цены на золото были следующие:
- банковский металл, доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами – 4 114,30 гривны за грамм,
- банковский металл, требующий доведения до стандартов качества – 4 101,96 гривны за грамм,
- металл, не соответствующий требованиям качества – 4 073,16 гривны за грамм.
В то же время стоимость драгоценного металла в ломе на таком уровне:
- 333 проба – 1 356,36 гривны за грамм,
- 375 проба – 1 527,44 гривны за грамм,
- 583 проба – 2 374,65 гривны за грамм,
- 585 проба – 2 382,80 гривны за грамм,
- 750 проба – 3 054,87 гривны за грамм,
- 900 проба – 3 665,84 гривны за грамм,
- 958 проба – 3 902,09 гривны за грамм,
- 999 проба – 4 069,09 гривны за грамм.