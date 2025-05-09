Яка проба золота найцінніша

Золото – це метал, який видобувають в різних куточках світу. Проте не завжди цей процес є простим. Зокрема, дорогоцінний метал видобувають у шахтах, або знаходять в річках, пише 24 Канал з посиланням на Royal Coster Dimonds.

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На вартість золота впливають різні чинники:

Проба золота;

Колір;

Попит на ринку.

До теми! Золото – це цінний та популярний метал, але не найдорожчий на ринку. До трійки найдорожчих металів у світі входять Каліфорній-252, осмій та родій.

Один із ключових факторів, на які звертають увагу, – це проба золота. Річ у тому, що золото часто з'єднують з іншими компонентами, як-от сріблом, міддю, платиною тощо. Зокрема, це потрібно для створення ювелірних виробів. Саме завдяки пробі відомо, яку частку у виробі становить саме золото. На сьогодні найдорожчою пробою золота є 999, яка відповідає 24 каратам.

Тоді як ювелірні вироби із золота 8 і 9 каратів (333 та 375 проби відповідно) менше, ніж на 50% складаються з золота. Відомо, що 1 карат дорівнює 1,24 частини чистого золота. Ба більше, все золото, яке має менш як 14 каратів (585 проба), не вважають "справжнім золотом". Існують ще такі проби золота: