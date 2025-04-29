Де є золото в Україні

Золото – це один із ресурсів, які виявили в українських надрах. Запаси золота в Україні оцінили в понад 3000 тонн. Про це пише 24 Канал з посиланням на Посольство України в Польщі.

Зверніть увагу Техгіганти США стрімко втрачають гроші: з якими проблемами вони стикаються

Загалом запаси золота в Україні зосередженні в трьох структурах:

Закарпатська внутрішня западина;

Український щит;

Донецька складчаста споруда.

При цьому найбільше родовищ дорогоцінного металу зосередженні в межах Українського щита, який простягається з північного заходу на південний схід, приблизно на 1000 кілометрів від річки Горині, що на Тернопільщині, до Азовського моря.

До теми! Загалом усі корисні копалини в Україні, за підрахунками Forbes, оцінюють в майже 15 трильйонів доларів. Йдеться про такі ресурси, як нафту, газ, вугілля, уран, залізо, марганець, титан, алюміній, мідь, цинк, свинець, золото, срібло тощо.

Запаси золота на Українському щиті, за оцінками експертів, становлять приблизно 2400 тонн. Крім того, додамо, що Український щит також називають центром з найбільшими запасами золота в країні.