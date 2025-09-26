Скільки Козловський отримав за його пісню "Пінаколада"?

На YouTube Music оплата за 1000 прослуховувань складає 1 – 3 долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кошт.

Зауважте! У статті йдеться про україномовну версію треку "Пінаколада".

Станом на зараз, "Пінаколада" має приблизно 10 мільйонів прослуховувань на YouTube Music. Тобто, за найскромнішими підрахунками, вона б могла принести загальний дохід виконавцю – 10 000 доларів.

Зауважимо, що це сума без вирахування супутніх витрат. Тобто, чистий прибуток буде меншим.

Який дохід від "Пінаколади" на інших платформах?

Згідно зі статистикою Spotify, цей трек прослухали майже 3 мільйони людей. Монетизація на платформі – від 0,7 до 4 доларів за 1000 прослуховувань. Тобто, якщо брати найменше значення, вийде, що виконавець має змогу отримати дохід – щонайменше 2 100 доларів.

Зверніть увагу! Статистика прослуховувань "Пінаколади" на Apple Music на момент написання публікації недоступна. Проте, як відомо, цей сервіс платить виконавцям від 3 до 10 доларів за 1000 прослуховувань.

Коли вийшла пісня "Пінаколада"? Вперше пісня "Пинаколада" була випущена у 2006 році. Уже в травні 2025 року артист переклав її на українську і перевипустив.

Який дохід можна отримати з соцмереж зараз?