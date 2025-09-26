Скільки Козловський отримав за його пісню "Пінаколада"?
На YouTube Music оплата за 1000 прослуховувань складає 1 – 3 долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кошт.
Зауважте! У статті йдеться про україномовну версію треку "Пінаколада".
Станом на зараз, "Пінаколада" має приблизно 10 мільйонів прослуховувань на YouTube Music. Тобто, за найскромнішими підрахунками, вона б могла принести загальний дохід виконавцю – 10 000 доларів.
Зауважимо, що це сума без вирахування супутніх витрат. Тобто, чистий прибуток буде меншим.
Який дохід від "Пінаколади" на інших платформах?
Згідно зі статистикою Spotify, цей трек прослухали майже 3 мільйони людей. Монетизація на платформі – від 0,7 до 4 доларів за 1000 прослуховувань. Тобто, якщо брати найменше значення, вийде, що виконавець має змогу отримати дохід – щонайменше 2 100 доларів.
Зверніть увагу! Статистика прослуховувань "Пінаколади" на Apple Music на момент написання публікації недоступна. Проте, як відомо, цей сервіс платить виконавцям від 3 до 10 доларів за 1000 прослуховувань.
Коли вийшла пісня "Пінаколада"?
Вперше пісня "Пинаколада" була випущена у 2006 році. Уже в травні 2025 року артист переклав її на українську і перевипустив.
Який дохід можна отримати з соцмереж зараз?
Зараз багато платформ надають монетизацію авторам контенту. Зокрема і YouTube. Кінцевий заробіток залежить від потенційної аудиторїї, мови та інших факторів, повідомляє Exploding Topics.
Також отримувати значні доходи можна, допомагаючи створювати контент. Наприклад, займаючись написанням пісень, текстів, монтажем.
В TikTok, до прикладу, як така монетизація мала. Проте, там можна отримати значний дохід від співпраць та проведення прямих ефірів.