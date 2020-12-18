Рано чи пізно кожен замислюється над тим, щоб знайти джерело пасивного доходу, жити на ці кошти і працювати тільки у своє задоволення.

Яке джерело пасивного доходу є найбільш вигідним, дізнайтеся у матеріалі Фінансів 24.

Якщо розглядати джерела отримання пасивного доходу, то, на перший погляд, може здатися, що їх досить багато. Але, якщо уважно вивчити це питання, то стає зрозуміло, що більшість варіантів не такі прибуткові, як здається. Однак, на щастя, серед джерел пасивного доходу є і дійсно вигідні варіанти.

Актуально Як заробити на другій хвилі коронавірусу: найкращі інвестиційні рішення

Вкладення в нерухомість

Перше, що спадає на думку, коли мова заходить про пасивний дохід, це варіант купити квартиру або комерційну нерухомість і здавати її в оренду. Також багато хто розглядає варіант придбання споруджуваного об'єкта з метою подальшого перепродажу.

Але тут можна наштовхнутися на велику кількість підводних каменів. Основна складність полягає в тому, що покупка нерухомості вимагає великих вкладень – гроші на придбання квартири потрібно звідкись взяти.

Найчастіше придбання нерухомості – це взятий інвестором кредит або іпотека, за які потрібно буде виплачувати відсотки. Поки об'єкт нерухомості просто окупить себе, пройдуть роки, потім прибутковість чи досягне 7-8% річних. І це, не кажучи про побічні витрати, такі як ремонт, можливий простий в оренді і податки.

Депозит в банку

Ще один поширений варіант, який приходить в голову одним з перших, – накопичити грошей, покласти їх в банк і жити на відсотки. Але дохід по депозитах дуже низький і не перекриває навіть інфляцію (не кажучи вже про те, щоб на ці відсотки можна було безбідно жити). Крім того, завжди є ризик того, що банк збанкрутує або позбудеться ліцензії.

Купівля дорогоцінних металів і інвестмонети

Це непоганий спосіб зберегти свої гроші від нестабільності. Крім того, якщо врахувати, що дорогоцінні метали дорожчають в кризу, то можна непогано заробити на їх подальшому продажу. Однак тут є і ряд тонкощів. У тому випадку, якщо ви купуєте злитки або інвестиційні монети в банку, варто пам'ятати про те, що в разі їх подальшого продажу в той же банк, їх куплять за невигідною для вас ціною.

Створити інтелектуальний продукт

Такий спосіб підходить для творчих людей. Вам потрібно буде створити щось таке, що надалі буде приносити гроші від використання авторських прав. Ви можете записати пісню, видати книгу чи підручник, записати вебінар, або створити сайт з цікавим для читачів контентом.

Звичайно, абсолютно не факт, що ваш твір "вистрілить" і буде користуватися популярністю. Знову ж таки є ризик того, що ваш продукт буде поширюватися піратським способом, і ви практично нічого не отримаєте за свою працю.

У випадку ж зі створенням сайту вам потрібно буде постійно створювати цікавий для користувачів контент і чимало вкластися в розкрутку сайту, а успіх також зовсім не гарантований.

Частка в бізнесі

У тому випадку, якщо ви людина заповзятлива і добре розбираєтеся в комерційних питаннях, то можете купити частку в успішному бізнесі та надалі отримувати частину його прибутку. Вибирати бізнес потрібно дуже обережно і прискіпливо, і, звичайно, ніякої 100% гарантії того, що він в кінцевому результаті не прогорить в поточній складній економічній ситуації, вам ніхто не дасть.

Перетворити автомобіль в джерело доходу

Якщо у вас є свій автомобіль, то він теж може стати джерелом пасивного доходу. Його можна здавати в оренду службам таксі або використовувати як рекламний носій. Але потрібно розуміти, що в такому випадку необхідно враховувати ризик поломки, пошкодження вашого авто, і, звичайно, його амортизацію. Все це негативно позначиться на прибутковості такого бізнесу.

Трейдинг

Торгівля на фінансових ринках – трейдинг може стати одним з найвигідніших варіантів створення джерела пасивного доходу. Трейдинг має низку переваг у порівнянні з іншими способами отримання пасивного доходу.

Які переваги трейдингу

Одна з ключових переваг – відсутність необхідності мати великий початковий капітал.

Іншою важливою перевагою трейдингу є те, що ваш дохід практично необмежений.

Для прикладу візьмемо такий популярний інструмент, як нафта марки Brent. На початку листопада її вартість становила 40 доларів за барель. Однак в середині грудня вона коштувала вже близько 50 доларів за барель.

В результаті, вклавши, наприклад 1000 доларів в зростання нафти Brent з консервативним мультиплікатором 10, ви могли б заробити 2 500 доларів. А якби ви встановили мультиплікатор 100, то ваш дохід склав би 25 000 доларів. Погодьтеся непоганий результат за одну операцію?

Ще однією важливою перевагою трейдингу є те, що для успішної торгівлі вам не потрібно якихось особливих знань.

Досить вивчити основи роботи, бути в курсі подій, а також вибрати відповідну торгову платформу. Однією з таких платформ є Libertex, яким користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу.

Зверніть увагу BMW, Adidas чи Volkswagen: як інвестувати в фондовий індекс DAX

Як стати трейдером

Щоб почати успішно торгувати в Libertex, досить відкрити і поповнити ваш торговий рахунок. Після цього потрібно тільки вибрати відповідний актив, ввести суму і визначитися з мультиплікатором і напрямком угоди – "в ріст" або "в падіння". Вам залишиться тільки клікнути на відповідну кнопку, щоб здійснити операцію.

Хочете почати отримувати пасивний дохід? Відкрийте для себе світ трейдингу разом з Libertex від Forex Club.