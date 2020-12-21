Хочете отримувати пасивний дохід, не відриваючись від телефону? Ми знайшли 5 додатків, які допоможуть вам заробляти гроші без додаткових зусиль. Дізнайтеся, як отримувати прибуток в будь-якому місці, маючи при собі лише мобільний телефон!

Якщо порахувати, скільки часу людина проводить в інтернеті, то вийде просто величезна кількість годин. У переважній більшості випадків цей час витрачається даремно – здебільшого на соцмережі, гортання новинної стрічки і переписку з друзями. Однак є можливість витратити цей час з користю і заробити гроші за допомогою мобільних додатків. Фінанси24 зібрали 5 найкращих програм для пасивного заробітку в інтернеті.

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Globus-Inter

Ця програма дає можливість отримувати пасивний дохід на перегляді реклами. Після створення власного облікового запису та завантаження програми на мобільний телефон користувач отримуватиме щодня кілька десятків рекламних оголошень. За оцінку кожного ролика виплачується винагорода. Окрім того, у додатку є спеціальна програма заохочень за залучення нових користувачів, яка також передбачає виплату за кожну, запрошену вами, людину.

SlideJoy

Встановивши цей додаток, користувач може заробити на перегляді новин і оголошень із телефону. Заставка блокування екрану вашого мобільного за замовчуванням замінюється рекламними заставками. За кожне розблокування користувач отримує винагороду.

SlideJoy хороший тим, що у цьому додатку не потрібно дивитися рекламу впродовж фіксованого проміжку часу. Винагорода користувачам виплачується у віртуальній валюті, яку потім можна перевести в реальні гроші або обміняти на подарункові сертифікати.

ruСaptcha

Додаток ruСaptcha дає змогу заробляти кошти на телефоні шляхом розгадування капчі. Капча зустрічається досить часто на різних сайтах під час реєстрації або залишення коментарів. Ті, хто веде бізнес в інтернеті, вимагає відповідних дій у великому обсязі, готові платити за те, щоб автоматично вирішувати капчі. Щоб почати заробляти кошти, вам потрібно зареєструватися на сайті проєкту і завантажити додаток на свій телефон. Після цього в додатку з'являтимуться капчі, які треба розв’язати. Далі вам залишиться тільки отримувати гроші.

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Trads

Ця програма дає можливість заробити, розміщуючи рекламу в вашому інстаграм-акаунті. Усе, що для цього потрібно – мати сторінку в Instagram із більш ніж 100 підписниками та зареєструватися в додатку. Після цього вам будуть надходити пропозиції про розміщення реклами. Вам залишиться тільки розміщувати рекламу у своєму інстаграм-акаунті й отримувати за це гроші. Вивести кошти можна на популярні сервіси електронних грошей.

Libertex

Ця програма дозволяє отримувати пасивний дохід шляхом вкладення коштів у різні фінансові активи. Торговою платформою Libertex, створеної компанією Forex Club, користуються понад 2,2 мільйона трейдерів з усього світу для управління своїми активами. Libertex доступний як у вигляді веб-додатку, так і у вигляді програми для операційних систем iOS і Android, а значить заробляти можна майже з будь-якого телефону.

Найпопулярніші активи для заробітку: акції провідних світових компаній; фондові індекси; дорогоцінні метали; валюти.

Як заробляти у додатку Libertex:

Спочатку відкрийте і поповіть торговий рахунок.

Після цього виберіть фінансовий інструмент.

Введіть суму, яку ви хочете інвестувати.

Встановіть мультиплікатор, який збільшить ваш прибуток.

Вам залишиться тільки натиснути "в ріст", якщо ви очікуєте зростання вартості активу, або "в зниження", якщо думаєте, що він впаде в ціні.

Хочете отримувати пасивний дохід? Завантажуйте додаток Libertex від Forex Club і почніть заробляти вже сьогодні!