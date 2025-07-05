Цими валютами більше не розплатитися: список колишніх грошових одиниць

Є чимало валют, якими колись розраховувалися на ринках, а зараз це лише згадка про пам'ять цілих епох. На сьогодні сотні грошових одиниць було вилучено з ужитку, серед яких німецька марка та радянський рубль.

Які валюти стали застарілими

На сьогодні близько 600 валют не в обігу, хоча раніше можна було розплатитися як за продукти, так і за інші товари, передає 24 Канал з посиланням на портал Bitrawr.

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Цікаво! Одні із перших грошей у стародавньому Китаї були пікові монети, які були подібні до великих металевих сільськогосподарських знарядь. Натомість в Індії першим типом банкноти була оленяча шкіра. Її прикрашали барвистими краями.

До списку найпопулярніших валют, що колись мали попит, входять:

югославський динар,

лайбахська ліра,

угорський мільпенго,

купоно-карбованці,

азербайджанський туман,

чехословацька крона,

радянський рубль,

східноафриканський флорин,

австрійська крона.

До речі, до цього списку варто додати ще й німецьку марку. Нею як валютою користувалися до 2002 року, поки її не замінило євро.

Нагадуємо! Німецьку марку було прийнято законною грошовою одиницею у 1948 році. Валюта стала символом возз'єднання німецької держави та відігравала центральну роль в економіці Європи.