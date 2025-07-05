Какие валюты стали устаревшими

На сегодня около 600 валют не в обращении, хотя раньше можно было расплатиться как за продукты, так и за другие товары, передает 24 Канал со ссылкой на портал Bitrawr.

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Интересно! Одни из первых денег в древнем Китае были пиковые монеты, которые были подобны большим металлическим сельскохозяйственным орудиям. Зато в Индии первым типом банкноты была оленья кожа. Ее украшали красочными краями.

В список самых популярных валют, что когда-то пользовались спросом, входят:

югославский динар,

лайбахская лира,

венгерский мильпенго,

купоно-карбованцы,

азербайджанский туман,

чехословацкая крона,

советский рубль,

восточноафриканский флорин,

австрийская крона.

Кстати, к этому списку стоит добавить еще и немецкую марку. Ею как валютой пользовались до 2002 года, пока ее не заменило евро.

Напоминаем! Немецкая марка была принята законной денежной единицей в 1948 году. Валюта стала символом воссоединения немецкого государства и играла центральную роль в экономике Европы.