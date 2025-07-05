Какие валюты стали устаревшими
На сегодня около 600 валют не в обращении, хотя раньше можно было расплатиться как за продукты, так и за другие товары, передает 24 Канал со ссылкой на портал Bitrawr.
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Интересно! Одни из первых денег в древнем Китае были пиковые монеты, которые были подобны большим металлическим сельскохозяйственным орудиям. Зато в Индии первым типом банкноты была оленья кожа. Ее украшали красочными краями.
В список самых популярных валют, что когда-то пользовались спросом, входят:
- югославский динар,
- лайбахская лира,
- венгерский мильпенго,
- купоно-карбованцы,
- азербайджанский туман,
- чехословацкая крона,
- советский рубль,
- восточноафриканский флорин,
- австрийская крона.
Кстати, к этому списку стоит добавить еще и немецкую марку. Ею как валютой пользовались до 2002 года, пока ее не заменило евро.
Напоминаем! Немецкая марка была принята законной денежной единицей в 1948 году. Валюта стала символом воссоединения немецкого государства и играла центральную роль в экономике Европы.