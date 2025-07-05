Які валюти стали застарілими
На сьогодні близько 600 валют не в обігу, хоча раніше можна було розплатитися як за продукти, так і за інші товари, передає 24 Канал з посиланням на портал Bitrawr.
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Цікаво! Одні із перших грошей у стародавньому Китаї були пікові монети, які були подібні до великих металевих сільськогосподарських знарядь. Натомість в Індії першим типом банкноти була оленяча шкіра. Її прикрашали барвистими краями.
До списку найпопулярніших валют, що колись мали попит, входять:
- югославський динар,
- лайбахська ліра,
- угорський мільпенго,
- купоно-карбованці,
- азербайджанський туман,
- чехословацька крона,
- радянський рубль,
- східноафриканський флорин,
- австрійська крона.
До речі, до цього списку варто додати ще й німецьку марку. Нею як валютою користувалися до 2002 року, поки її не замінило євро.
Нагадуємо! Німецьку марку було прийнято законною грошовою одиницею у 1948 році. Валюта стала символом возз'єднання німецької держави та відігравала центральну роль в економіці Європи.