Які українські гроші виведені з обігу?

Починаючи з 1 жовтня 2020 року низка дрібних грошей остаточно зникла з українських гаманців. Монети номіналом 25 копійок, а також всі банкноти, які були надруковані до 2003 року, зокрема 1 та 2 гривні, втратили статус платіжного засобу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Від образу Бетховена до мотивів річок та птахів: якими будуть нові євро у 2026 році

Громадянам надали 3 роки для безоплатного обміну застарілих 25 копійок та купюр 2003 року на чинні монети та банкноти.

Наступний етап оновлення готівки був розпочати з 1 січня 2023 року, коли з обігу поступово почали прибирати паперові купюри в 5, 10, 20 та 100 гривень за період друкування коштів від 2003 року по 2007 рік.

Замість старих купюр з'явилися монети в 5 та 10 гривень (моделі 2018 року), оновлені 20 та 100 гривень. Відбуватиметься це поступово.

Регулятор пояснив, що банкноти попереднього покоління вже давно пережили своє, адже стали доволі зношеними, в поганому стані та поступалися за рівнем захисту порівняно з новими зразками. Втім вони не втрачають статусу платіжного засобу.

З 1 серпня 2024 року вже банкноти 500 гривень старого зразка, тобто 2003 – 2007 років, почали замінюватися на більш сучасні – зразка 2014 року та наступних років випуску. А з 1 листопада 2024 року це торкнулося старих банкнот номіналом 50 та 200 гривень.

Чи приймають в Україні всі долари?

За чинними вимогами для банків і пунктів обміну в Україні, вони зобов'язані приймати будь-які доларові купюри – незалежно від їхнього року друку чи зовнішнього оформлення, пише НБУ.

Але якщо вони є значно зношеними або пошкодженими банкнотами, то їх приймають на інкасо. Тобто це означає, що ці банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну.

Які це – зношені або ж пошкоджені банкноти іноземної валюти: порвані/різані; обпалені/трухлі/гнилі; мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки; мають зміни первісного кольору паперу або зображень; мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти.

Чи можна обміняти долари 1996 року?