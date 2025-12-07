Какие украинские деньги выведены из обращения?

Начиная с 1 октября 2020 года ряд мелких денег окончательно исчез из украинских кошельков. Монеты номиналом 25 копеек, а также все банкноты, которые были напечатаны до 2003 года, в частности 1 и 2 гривны, потеряли статус платежного средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Гражданам предоставили 3 года для бесплатного обмена устаревших 25 копеек и купюр 2003 года на действующие монеты и банкноты.

Следующий этап обновления наличности должен был начаться с 1 января 2023 года, когда из обращения постепенно начали убирать бумажные купюры в 5, 10, 20 и 100 гривен за период печатания средств от 2003 года по 2007 год.

Вместо старых купюр появились монеты в 5 и 10 гривен (модели 2018 года), обновленные 20 и 100 гривен. Происходить это будет постепенно.

Регулятор объяснил, что банкноты предыдущего поколения уже давно пережили свое, ведь стали довольно изношенными, в плохом состоянии и уступали по уровню защиты по сравнению с новыми образцами. Впрочем они не теряют статуса платежного средства.

С 1 августа 2024 года уже банкноты 500 гривен старого образца, то есть 2003 – 2007 годов, начали заменяться на более современные – образца 2014 года и последующих лет выпуска. А с 1 ноября 2024 года это коснулось старых банкнот номиналом 50 и 200 гривен.

Принимают ли в Украине все доллары?

По действующим требованиям для банков и пунктов обмена в Украине, они обязаны принимать любые долларовые купюры – независимо от их года печати или внешнего оформления, пишет НБУ.

Но если они являются значительно изношенными или поврежденными банкнотами, то их принимают на инкассо. То есть это означает, что эти банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

Какие это – изношенные или же поврежденные банкноты иностранной валюты: порванные/порезанные; обожженные/трухлые/гнилые; имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки; имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений; имеют общие загрязнения или такие, что занимают половину банкноты.

Можно ли обменять доллары 1996 года?