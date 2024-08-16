У яких банках українці зберігають найбільше грошей: свіжий рейтинг від НБУ

Нацбанк оприлюднив новий щодо діяльності банківського сектору України. Для прикладу, сталу відомо, в якому банку українці зберігають найбільше грошей.

Які банки популярні серед українців

Згідно з останніми даними, станом на 1 липня у 62 банках фізичні особи тримали 1,147 трильйона гривень. Найпопулярнішими банками в Україні стали два державних банки.

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За даними Нацбанку, перше місце у рейтингу за вкладами населення посідає "ПриватБанк" – 418,6 мільярда гривень. Далі йде другий за величиною банк України – "Ощадбанк", в якому українці зберігають 197,3 мільярда гривень. Нагадаємо, що "Ощадбанк" змінив термін дії усіх платіжних карток. "Трійку лідерів закриває приватний Універсал Банк. Цей кредитор тримає вклади українців на 71,4 мільярда гривень.

До теми! У 2024 році "ПриватБанк" очолив престижний міжнародний рейтинг. Український банк визнали найефективнішим у Центральній та Східній Європі.

До першої десятки також увійшли Райффайзен Банк (64,1 мільярда гривень), ПУМБ (52,3 мільярда гривень), Сенс Банк (47,5 мільярда гривень), Укрсиббанк (44 мільярди гривень), Укрексімбанк (39,4), Укргазбанк (33 мільярди гривень), ОТП Банк (26,4 мільярда гривень).