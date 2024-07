Видання публікує свій щорічний рейтинг після того, як найбільші банки світу подають їхні фінансові звіти за рік. Загальний дохід кредиторів до сплати податків оцінили у 1,53 трильйона доларів за 2023 рік, що на 14% більше, ніж було рік до цього. У Європі цей показник зріс на 41%.

Варте уваги Китайські банки обмежили Росії доступ до юаня, – ЗМІ

"ПриватБанк" став найефективнішим банком у Східній і Центральній Європі

Український "ПриватБанк" визнали найкращим кредитором у Центральній та Східній Європі за рівнем рентабельності активів. Державний банк завершив 2023 рік з показником 5,57%.

До п'ятірки кращих банків у регіоні також увійшли по два банки з Грузії та Росії відповідно:

Bank of Georgia (3 місце);

TBC Bank (5 місце);

Bank Saint Peterburg (2 місце);

T-Bank (4 місце).

До теми! Monobank другий рік поспіль увійшов до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу від CNBC та Statista. Український банк відзначили у категорії необанкінг.

Водночас у рейтингу The Banker продовжують домінувати китайські банки. Зокрема, ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China та Bank of China залишаються найбільшими банками у світі за обсягом капіталу першого рівня, що є ключовим показником фінансової стійкості відповідно до міжнародної нормативної бази Базеля.

Що таке капітал першого рівня Це початковий капітал, який не пов'язаний з обмеженнями щодо використання на покриття збитків за результатами банківської діяльності та сплатою податків.

П'ятірку лідерів на глобальному рівні закриває американський JPMorgan, який відзвітував про найбільший річний дохід до сплати податків серед банків США в історії. Йдеться про суму у розмірі 61,6 мільярда доларів зі зростанням на 33% порівняно з попереднім роком.