Яку техніку можна перевозити через кордон

Перш за все потрібно враховувати, що кожна країна має свої правила до українців, які перетинають кордон. Відповідно вимоги можуть відрізнятися. Тож перед поїздкою краще уточнити усі деталі щодо перетину конкретного державного кордону.

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Далі у матеріалі перераховані правила перетину кордону з п'ятьма країнами, які межують з Україною.

Польща

При в'їзді до Польщі кожна людина може мати при собі одну одиницю техніки. Для прикладу, мобільний телефон, фото- чи відеокамеру, портативну колонку. Якщо особа має у багажі більше однієї одиниці техніки, то їх потрібно задекларувати.

Словаччина

Влада Словаччини дозволяє ввозити будь-яку техніку, яка передбачена виключно для особистого використання. При цьому кількість не повинна перевищувати однієї одиниці. Водночас техніку, вартість якої перевищує 500 євро, перед перетином кордону необхідно задекларувати.

Молдова

При в'їзді до Молдови можна мати при собі один фотоапарат або відеокамеру, два мобільні телефони, 2 пари окулярів, 3 годинники. Крім того, влада країни дозволяє мати у багажі інші речі, які потрібні для власного користування, але їхня вартість повинна бути не вище 300 євро.

До теми! Люди, які повертаються в Україну, мають право провозити через кордон суму еквівалентну 10 тисячам євро. Йдеться про готівку, банківські метали тощо. Якщо сума перевищує цю позначку, то обов'язково потрібно буде задекларувати наявні кошти.

Румунія

Згідно з румунськими вимогами, при перетині кордону можна мати при собі одну фото- або відеокамеру, один переносний телевізор, спортивне спорядження розраховане на одну людину. Дозволяють перевозити два переносні музичні центри, телефони, комп'ютери, годинники та електронні книги, а також три флешки.4

Крім того, при перетині кордону дозволяють мати один дитячий та інвалідний візок, якщо серед мандрівників немає дітей або людей з інвалідністю. Проте, якщо такі люди є, то кількість одиниць такого транспорту має дорівнювати кількості дітей або осіб з особливими потребами.

Угорщина

Угорщина дозволяє ввозити техніку, що була у вжитку, у кількості однієї або двох одиниць, які призначені для особистого використання. Для прикладу, йдеться про телефони або годинники. Вартість техніки не має перевищувати позначку у 300 євро. Лише за такої умови можна буде перетнути кордон без подання декларації на митниці.