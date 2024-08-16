В каких банках украинцы хранят больше всего денег: свежий рейтинг от НБУ

Нацбанк обнародовал новый о деятельности банковского сектора Украины. Например, стало известно, в каком банке украинцы хранят больше всего денег.

Какие банки популярны среди украинцев

Согласно последним данным, по состоянию на 1 июля в 62 банках физические лица держали 1,147 триллиона гривен. Самыми популярными банками в Украине стали два государственных банка.

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По данным Нацбанка, первое место в рейтинге по вкладам населения занимает "ПриватБанк" – 418,6 миллиарда гривен. Далее следует второй по величине банк Украины – "Ощадбанк", в котором украинцы хранят 197,3 миллиарда гривен. Напомним, что "Ощадбанк" изменил срок действия всех платежных карт. "Тройку лидеров закрывает частный Универсал Банк. Этот кредитор держит вклады украинцев на 71,4 миллиарда гривен.

К теме! В 2024 году "ПриватБанк" возглавил престижный международный рейтинг. Украинский банк признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе.

В первую десятку также вошли Райффайзен Банк (64,1 миллиарда гривен), ПУМБ (52,3 миллиарда гривен), Сенс Банк (47,5 миллиарда гривен), Укрсиббанк (44 миллиарда гривен), Укрэксимбанк (39,4), Укргазбанк (33 миллиарда гривен), ОТП Банк (26,4 миллиарда гривен).