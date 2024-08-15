"Ощадбанк" продовжив термін дії усіх карток

У банку пояснили, що це рішення пов'язане з тим, що в Україні діє режим воєнного стану. "Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії усіх платіжних карток. Нововведення стосується усіх карт, термін дії яких закінчився з лютого 2022 року.

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Крім того, банк оновив карти клієнтів, які на сьогодні мають статус внутрішньопереміщених осіб. Платіжні карти будуть діяти до 30 вересня 2024 року. У банку також додали, якщо нову картку вже перевипущено, то клієнту потрібно звернутися до відділення, аби отримати її.

Важливо! "Ощадбанк" – це один із найприбутковіших банків України за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. Чистий прибуток кредитора за цей період оцінили у 6,47 мільярда гривень. Загалом "Ощадбанк" посів у цьому рейтингу друге місце, поступившись "ПриватБанку".

У банку також наголосили, що навіть після закінчення терміну дії такі картки будуть продовжувати функціонувати. Це означає, що їхні власники зможуть проводити необхідні для них операції. Для прикладу, йдеться про проведення розрахунків у торгово-сервісній мережі, зняття готівки у банкоматах тощо.