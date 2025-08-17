Особисті статки короля Англії можуть сягати мільярдів доларів. Крім того, це може бути лише частка величезних багатств, якими володіє британська монархія, адже здебільшого дані щодо коштів родини є засекреченими.

Які кошти отримує король Англії та його родини?

Статки Чарльза III

За даними The Guardian, ще у 2023 році особисті статки короля Англії могли досягати до 1,8 мільярда фунтів стерлінгів (за поточним обмінним курсом – це 2,3 мільярда доларів), передає 24 Канал.

Відомо, що крім коштів статки включають сільські маєтки, коштовності, картини Моне та Далі, автівки Rolls-Royce, скакові коні та рідкісні поштові марки.

Зауважте! Особисті статки монарха приховані від громадськості, а тому неможливо дізнатися повну вартість всіх активів.

Крім того, за даними Forbes, під управління Чарльза перейшли активи Корони на майже 46 мільярда доларів. Водночас як і статки покійної Єлизавети II на суму 500 мільйона доларів.

Статки королеви-консорта Камілли

Дружина Чарльза, Камілла, може мати капітал на суму від 5 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що складаються переважно з сімейного багатства, майна та королівської родини, пише Mabumbe.

Річ у тім, що аристократичне походження Камілли забезпечило її основну фінансову безпеку. Серед помітних активів Камілли – її колишній сімейний будинок у Вілтширі та доступ до королівських резиденцій.

Натомість у виданні The Telegraph зазначається, що статки Камілли оцінюються в 8,2 мільйона доларів, що включає нерухомість.

Статки принца Вільяма Уельського

Після того, як Чарльз III став королем Англії, принц Вільям став новим герцогом Корнуольським. Відомо, що спадкоємець престолу, яким тепер є Вільям, заробив за перший рік управління маєтком Корнуольського десятки мільйонів, пише People. Орієнтовна сума складає 30 мільйонів доларів.

Річ у тім, що Вільям, як член королівської родини, не отримує традиційного прибутку, а щорічні витрати покриваються герцогством Корнуолл. Цей маєток оцінюється в понад 1 мільярд доларів.