Багатство британської корони: які статки в короля Чарльза
- Особисті статки короля Чарльза III можуть досягати декількох мільярдів доларів, включаючи різноманітні активи, такі як маєтки, коштовності та автомобілі.
- У дружини короля, Камілли, статки оцінюється від 5 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а статки принца Вільяма, як нового герцога Корнуольського, складають орієнтовно 30 мільйонів доларів.
Особисті статки короля Англії можуть сягати мільярдів доларів. Крім того, це може бути лише частка величезних багатств, якими володіє британська монархія, адже здебільшого дані щодо коштів родини є засекреченими.
Які кошти отримує король Англії та його родини?
- Статки Чарльза III
За даними The Guardian, ще у 2023 році особисті статки короля Англії могли досягати до 1,8 мільярда фунтів стерлінгів (за поточним обмінним курсом – це 2,3 мільярда доларів), передає 24 Канал.
Читайте також Акції Carlsberg падають: чому пиво компанії перестали купувати
Відомо, що крім коштів статки включають сільські маєтки, коштовності, картини Моне та Далі, автівки Rolls-Royce, скакові коні та рідкісні поштові марки.
Зауважте! Особисті статки монарха приховані від громадськості, а тому неможливо дізнатися повну вартість всіх активів.
Крім того, за даними Forbes, під управління Чарльза перейшли активи Корони на майже 46 мільярда доларів. Водночас як і статки покійної Єлизавети II на суму 500 мільйона доларів.
- Статки королеви-консорта Камілли
Дружина Чарльза, Камілла, може мати капітал на суму від 5 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що складаються переважно з сімейного багатства, майна та королівської родини, пише Mabumbe.
Річ у тім, що аристократичне походження Камілли забезпечило її основну фінансову безпеку. Серед помітних активів Камілли – її колишній сімейний будинок у Вілтширі та доступ до королівських резиденцій.
Натомість у виданні The Telegraph зазначається, що статки Камілли оцінюються в 8,2 мільйона доларів, що включає нерухомість.
- Статки принца Вільяма Уельського
Після того, як Чарльз III став королем Англії, принц Вільям став новим герцогом Корнуольським. Відомо, що спадкоємець престолу, яким тепер є Вільям, заробив за перший рік управління маєтком Корнуольського десятки мільйонів, пише People. Орієнтовна сума складає 30 мільйонів доларів.
Річ у тім, що Вільям, як член королівської родини, не отримує традиційного прибутку, а щорічні витрати покриваються герцогством Корнуолл. Цей маєток оцінюється в понад 1 мільярд доларів.