Як зазначається, загальне багатство 22 найзаможніших людей континенту зросло до 105 мільярдів доларів, тоді як роком раніше воно становило 82,4 мільярда доларів при 20 мільярдерах у списку, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Заробити неймовірні статки у регіоні, де політична нестабільність, валютні кризи та складна ситуація на споживчих ринках є звичайним явищем, вкрай непросто.

У травні 2024 року Зімбабве відмовилася від національної валюти на користь нового зімбабвійського долара (ZiG), забезпеченого золотом, щоб стримати гіперінфляцію.

Скільки грошей у Аліко Данготе?

Аліко Данготе очолює список найбагатших африканців вже 14-й рік поспіль. Данготе заснував та очолює компанію Dangote Cement, найбільшого виробника цементу на континенті.

Аліко Данготе / фото Getty Images

Його статки за рік зросли на 13,9 мільярда доларів і досягли 23,9 мільярда. Основним фактором зростання стало відкриття у 2024 році його нафтопереробного заводу.

Цікаво! Завод почав переробляти невеликі обсяги нафти на початку минулого року і, як очікується, вийде на повну потужність в серпні 2025 року.

Будівництво підприємства дозволило Нігерії, одному з найбільших виробників нафти в Африці, почати експорт деяких нафтопродуктів.

Які статки у Йоганна Руперта?

Південноафриканський бізнесмен і власник компаній у сегменті предметів розкоші Йоганн Руперт посідає друге місце серед найбагатших людей континенту зі статками в 14 мільярдів доларів, та утримує цю позицію з 2022 року.

За рік його капітал зріс на 39% – це другий за величиною приріст серед усіх африканських мільярдерів.

Йоганн Руперт / фото Getty Images

Він є головою швейцарської компанії Compagnie Financiere Richemont, відомої такими брендами, як Cartier і Montblanc. Richemont була створена в 1998 році в результаті виділення активів Rembrandt Group Limited, заснованої його батьком Антоном в 1940-х роках.

Які статки у Нікі Оппенгеймера?

Третє місце в рейтингу посідає Нікі Оппенгеймер — спадкоємець алмазної імперії De Beers зі статками 10,4 мільярда доларів. У 2012 році він продав свої 40% акцій компанії гірничодобувному гіганту Anglo American за 5,1 мільярда доларів готівкою.

Нікі Оппенгеймер / фото Getty Images

Оппенгеймер став представником третього покоління родини, яка керувала De Beers, і у 2001 році перевів компанію у приватну власність.

Цікаво! Протягом 85 років, аж до 2012 року, родина Оппенгеймер відігравала ключову роль у світовій торгівлі алмазами.

У 2014 році Оппенгеймер заснував в Йоганнесбурзі авіакомпанію Fireblade Aviation, що спеціалізується на чартерних перевезеннях. Йому також належить не менше 720 квадратних миль охоронюваних земель в Південній Африці, Ботсвані, Зімбабве та Мозамбіку.