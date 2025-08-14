На скільки впали продажі компанії?

Як зазначається, загальний обсяг продажів датської пивоварної компанії скоротився на 1,7%, що виявилося гірше прогнозів аналітиків. При цьому в компанії зазначили, що попит навряд чи покращиться до кінця року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Понад 2 мільярди прибутку: хто з українських виробників пива заробив найбільше

Попри спад продажів, компанія підвищила прогноз річного прибутку, посилаючись на теплу літню погоду і зростання попиту на преміальне пиво, в тому числі в Китаї. Тепер у Carlsberg очікують, що органічний операційний прибуток у 2025 році зросте на 3-5% проти попереднього прогнозу зростання на 1-5%.

Ми спостерігаємо стійку стриманість споживачів. Вони стали менше купувати для особистого вживання після зростання цін на товари повсякденного попиту. Він зазначив, що вплив американських мит складно відокремити від інших факторів, але самі мита посилюють невизначеність на ринку.

– заявив генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен.

В результаті акції компанії впали на 4,4%. З початку року і до закриття торгів у середу їх вартість зросла майже на 18%.

Чому в Китаї купили більше пива?

У Китаї, де економічний спад призвів до збільшення споживання пива вдома, преміальний сегмент показав зростання, тоді як продажі масового пива знизилися. Загальний обсяг продажів у країні збільшився на 1% завдяки розширенню присутності у великих містах.

Чому Carlsberg вирішили збільшити безалкогольний сегмент?

У Carlsberg заявили, що інтеграція виробника безалкогольних напоїв Britvic, придбаного на початку року, проходить успішно.

Компанія також збільшила частку ринку таких брендів, як Pepsi Max і 7UP, а тепла погода в Європі сприяла зростанню продажів після дощового літа минулого року.

В усьому світі споживачі стали поміркованішими у своїх звичках, і Carlsberg адаптує стратегію, інвестуючи в напої з низьким або нульовим вмістом цукру, а також у безалкогольне пиво. Серед молоді зростає частка тих, хто повністю відмовляється від алкоголю,

– підкреслив Ааруп-Андерсен.

Генеральний директор Carlsberg також додав, що популярність препаратів для схуднення на основі GLP-1 може мати "певний вплив" на продажі, але він не буде значним.