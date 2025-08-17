Личное состояние короля Англии может достигать миллиардов долларов. Кроме того, это может быть лишь часть огромных богатств, которыми владеет британская монархия, ведь в основном данные о средствах семьи являются засекреченными.

Какие средства получает король Англии и его семьи?

Состояние Чарльза III

По данным The Guardian, еще в 2023 году личное состояние короля Англии могло достигать до 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (по текущему обменному курсу – это 2,3 миллиарда долларов), передает 24 Канал.

Известно, что кроме средств состояние включают сельские имения, драгоценности, картины Моне и Дали, машины Rolls-Royce, скаковые лошади и редкие почтовые марки.

Заметьте! Личное состояние монарха скрыты от общественности, а потому невозможно узнать полную стоимость всех активов.

Кроме того, по данным Forbes, под управление Чарльза перешли активы Короны на почти 46 миллиардов долларов. В то же время как и состояние покойной Елизаветы II на сумму 500 миллиона долларов.

Состояние королевы-консорта Камиллы

Жена Чарльза, Камилла, может иметь капитал на сумму от 5 до 10 миллионов фунтов стерлингов, состоящих преимущественно из семейного богатства, имущества и королевской семьи, пишет Mabumbe.

Дело в том, что аристократическое происхождение Камиллы обеспечило ее основную финансовую безопасность. Среди заметных активов Камиллы – ее бывший семейный дом в Уилтшире и доступ к королевским резиденциям.

Зато в издании The Telegraph отмечается, что состояние Камиллы оценивается в 8,2 миллиона долларов, что включает недвижимость.

Состояние принца Уильяма Уэльского

После того, как Чарльз III стал королем Англии, принц Уильям стал новым герцогом Корнуольским. Известно, что наследник престола, которым теперь является Уильям, заработал за первый год управления поместьем Корнуольского десятки миллионов, пишет People. Ориентировочная сумма составляет 30 миллионов долларов.

Дело в том, что Уильям, как член королевской семьи, не получает традиционной прибыли, а ежегодные расходы покрываются герцогством Корнуолл. Это поместье оценивается в более чем 1 миллиард долларов.