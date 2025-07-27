Які статки в Ілона Маска у 2025 році?

За рік прибутки Маска зросли у 1,8 раза, і досягли 342 мільярди доларів, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Водночас Bloomberg Billionaires Index оцінює цифру у близько 365 мільярдів доларів станом на червень 2025 року. Крім того, у Bloomberg писали, що акції статки Ілона Маска сягнуло піку в 486,4 мільярда доларів 17 грудня, після обрання Трампа президентом Сполучених Штатів.

Однак у квітні багатій втратив 4,4 мільярда доларів. Це сталося внаслідок падіння акцій Tesla.

Зауважте! Згідно з Bloomberg Billionaires Index, тоді статки Маска склали 297,8 мільярда доларів.

На чому збагатився Ілон Маск?

Ілон Маск є співзасновником семи компаній, зокрема:

виробника електромобілів Tesla;

виробника ракет SpaceX;

стартапу в галузі штучного інтелекту xAI.

Він володіє близько 12% Tesla, не враховуючи опціонів. Однак Маск заставив понад половину своїх акцій як забезпечення за особистими кредитами на суму до 3,5 мільярда доларів.

Ба більше, на початку 2024 року суддя у Делавері анулював угоду 2018 року, згідно з якою Маск мав отримати опціони, еквівалентні ще 9% Tesla. Forbes зменшив вартість цих опціонів на 50%, доки триває апеляція.

SpaceX була оцінена у 350 мільярдів доларів під час приватного продажу акцій у грудні 2024 року. Зокрема Ілон Маск володіє приблизно 42% компанії.

У 2022 році Маск придбав Twitter у рамках угоди вартістю 44 мільярди доларів (з урахуванням корпоративної вартості). За оцінкою Forbes, станом на серпень 2024 року соціальна мережа, яку він перейменував на X, втратила майже 70% своєї вартості.

Цікаво! Маск володіє приблизно 54% компанії xAI, яку він заснував у 2023 році. У листопаді 2024 року приватні інвестори оцінили xAI приблизно у 50 мільярдів доларів.