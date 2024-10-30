Вилучення банкнот з обігу

Національний банк України з початку року оголосив про вилучення з обігу відразу кількох банкнот гривні, які замінять на купюри нового покоління. Регулятор прагне вилучити банкноти, які в обігу 17 – 21 рік. Центробанк робить це задля підвищення якості готівкової валюти в обігу.

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У Нацбанку додали, що вкрай важливо, аби готівка в обігу була надійною та якісною. Вилучення банкнот старого зразка сприятиме підвищенню захисту та якості грошей, які залишаться в обігу.

Важливо! Позбуватися банкнот старого зразка потреби немає. Ці купюри й надалі будуть законним платіжним засобом. Нагадаємо, що на сьогодні в обігу знаходяться банкноти з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.

Які гривні вилучають з обігу в 2024 році

З 1 серпня 2024 року НБУ вилучає з обігу банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Це купюри, які випустили у 2003 – 2007 роках. Їх поступово заміняють на купюри з аналогічним номіналом, але з сучаснішим дизайном та елементами захисту.

Які гривні виходять з обігу / Фото НБУ

Цікаво! Загалом з 1996 року, коли в Україні створили національну валюту, дизайн майже усіх банкнот гривні неодноразово змінювали. Про еволюцію української гривні – читайте тут!

1 листопада Нацбанк почне процес вилучення з готівкового обігу купюр номіналом 50 та 200 гривень, які також випустили в 2003 – 2007 роках. З наступного місяця під час розрахунків у касах фінансових установ та магазинах українці будуть отримувати лише банкноти, які випустили після 2014 року.

Вилучення банкнот гривні з обігу / Фото НБУ