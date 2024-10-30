Изъятие банкнот из обращения

Национальный банк Украины с начала года объявил об изъятии из обращения сразу нескольких банкнот гривны, которые заменят на купюры нового поколения. Регулятор стремится изъять банкноты, которые в обращении 17 – 21 год. Центробанк делает это для повышения качества наличной валюты в обращении.

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В Нацбанке добавили, что крайне важно, чтобы наличность в обращении была надежной и качественной. Изъятие банкнот старого образца будет способствовать повышению защиты и качества денег, которые останутся в обращении.

Важно! Избавляться от банкнот старого образца потребности нет. Эти купюры и в дальнейшем будут законным платежным средством. Напомним, что на сегодня в обращении находятся банкноты с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Какие гривны изымают из обращения в 2024 году

С 1 августа 2024 года НБУ изымает из обращения банкноты номиналом 500 гривен старого образца. Это купюры, которые выпустили в 2003 – 2007 годах. Их постепенно заменяют на купюры с аналогичным номиналом, но с современным дизайном и элементами защиты.

Какие гривны выходят из обращения / Фото НБУ

Интересно! Всего с 1996 года, когда в Украине создали национальную валюту, дизайн почти всех банкнот гривны неоднократно меняли. Об эволюции украинской гривны – читайте здесь!

1 ноября Нацбанк начнет процесс изъятия из наличного обращения купюр номиналом 50 и 200 гривен, которые также выпустили в 2003 – 2007 годах. Со следующего месяца при расчетах в кассах финансовых учреждений и магазинах украинцы будут получать только банкноты, которые выпустили после 2014 года.

Изъятие банкнот гривны из обращения / Фото НБУ