Йдеться як про всебічну допомогу, так і про організацію безпечних умов для дітей та якісне навчання. У цих питаннях дуже важливими є благодійні програми, що вже стали невіддільною частиною життя українців, передає 24 Канал.

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"Дитячий прихисток" підтримує дітей в Україні

Одна із благодійних програм, створених, щоб підтримати маленьких українців, – "Дитячий прихисток". Вона покликана покращити якість життя, забезпечити лікування та сприяти освітньому розвитку дітей, попри війну. Докладніше про програму та як подати заявку можна дізнатися на офіційному сайті.

Цю програму створив Райффайзен Банк спільно з міжнародними партнерами, зокрема благодійним фондом Stepic CEE Charity.

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Програма надає грантову допомогу в розмірі до 200 000 гривень, що дозволяє підтримати якомога більше маленьких українців. Крім того, цей грант є не лише фінансовою допомогою, а й дає діткам можливість відновитися та відчути турботу про себе.

За рік у рамках програми вдалося зробити чимало, а саме видати 40 благодійних грантів, загальна сума яких становить понад 7,5 мільйона гривень.

Основними напрямками "Дитячого прихистку" є:

Ремонт та оновлення будівель. Програма фінансує оновлення інфраструктури освітніх і медичних закладів, створюючи для дітей сучасні простори, де можна жити, навчатися та лікуватися. Освіта та навчання, спрямовані на розширення та забезпечення якісної та безпечної освіти для дітей в Україні. Оздоровлення та реабілітація. Цей напрямок є одним із пріоритетів "Дитячого прихистку", адже йдеться і про психологічне, і про фізичне відновлення дітей, які постраждали від війни. Фінансування надають на медичне обслуговування, психологічну підтримку та реабілітаційні заходи.

Стати учасником програми можуть:

дошкільні навчальні заклади,

навчальні заклади початкової та середньої освіти,

лікарні,

дитячі будинки,

гуртожитки,

благодійні фонди,

інші установи соціальної інфраструктури.

Допомога у рамках співпраці з Благодійним Фондом "Карітас Одеса УГКЦ" | Фото Райффайзен Банк

Що потрібно зробити для участі в програмі "Дитячий прихисток":

Спочатку варто підготувати необхідні документи для отримання благодійної допомоги, перелік яких можна знайти за посиланням.

Після цього слід заповнити спеціальну форму та прикріпити усі документи та фото (за потреби).

Далі треба лише очікувати на рішення щодо отримання благодійної допомоги.

У разі схвалення учасник програми повинен надати звіт про цільове використання коштів.

Кому вже вдалося допомоги завдяки "Дитячому прихистку"

Чимало навчальних закладів скористалися грантовою допомогою

Дитячі садки, школи та коледжі можуть скористатися програмою "Дитячий прихисток" від Райффайзен Банку. На сьогодні чимало з них вже отримали необхідну допомогу, зокрема щодо модернізації навчального процесу та інфраструктури.

Одним з прикладів є Кагарлицький ліцей №2, де за кошти програми для кабінету інформатики придбали нові комп’ютери. Це дозволило 403 учням ефективніше навчатися.

Учні одного з освітніх закладів, що отримали грант / Фото з Рівнянської спеціальної школи Кіровоградської обласної ради

А от Рівнянська спеціальна школа та Хмельницький професійний ліцей отримали сучасне обладнання для кращого навчання дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та внутрішньо переміщених осіб.

отримали сучасне обладнання для кращого навчання дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та внутрішньо переміщених осіб. Своєю чергою, для 7 дитячих садків Київської, Сумської та Чернігівської областей профінансували закупівлю спортивного інвентаря, музичного та розвиткового обладнання, оргтехніки, меблів, а також матеріалів для творчості та облаштування кухні.

Фінансова допомога для найменших українців / Фото з Білоцерківського закладу дошкільної освіти №17 "Усмішка"Райффайзен Банк

Програма розрахована на лікарні та медзаклади

Програма "Дитячий прихисток" також докладає зусиль, аби маленькі українці могли отримати якісну медичну допомогу.

Завдяки гранту пологовий будинок №4 у Запоріжжі отримав шприцеві помпи для надання невідкладної медичної допомоги новонародженим та породіллям.

отримав шприцеві помпи для надання невідкладної медичної допомоги новонародженим та породіллям. Львівська обласна клінічна лікарня закупила обладнання для моніторингу серцевого ритму та рівня кисню у крові новонароджених, що критично важливо для лікування дітей групи високого перинатального ризику.

закупила обладнання для моніторингу серцевого ритму та рівня кисню у крові новонароджених, що критично важливо для лікування дітей групи високого перинатального ризику. Також за кошти програми відремонтували операційну залу в Здолбунівській центральній міській лікарні, щоб там була можливість надавати кваліфіковану допомогу навіть у найскладніших випадках.

Медзаклади можуть отримати допомогу у рамках програми "Дитячий прихисток" / Фото з "Клінічного центру дитячої медицини" Львівської обласної ради

Підтримка дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

"Дитячий прихисток" сприяє створенню належних умов для життя, навчання та розвитку дітей у дитбудинках і реабілітаційних центрах. Кожен грант є внеском у комфорт, безпеку та добробут малят, що потребують особливої уваги та підтримки.

Одним із бенефіціарів програми став Київський міський центр соціальної політики підтримки дітей та сімей у Ворзелі, що турбується про маленьких українців від народження до 10 років. Серед них є чимало сиріт та дітей з інвалідністю. Завдяки програмі центр отримав грант у розмірі 200 000 гривень для ремонту котельні, пошкодженої під час російської атаки. Її відновлення було життєво необхідним, адже тепер 5 корпусів закладу, де перебувають малята, забезпечені теплом.

Як можна допомогти дітям-сиротам / Фото з "Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Сяйво життя" Лозівської міської ради Харківщини

Одеський дитячий будинок-інтернат отримав нове обладнання для теплопостачання та гарячого водопостачання.

отримав нове обладнання для теплопостачання та гарячого водопостачання. А дітки-сироти та малюки з вадами розвитку у Львівському обласному спеціалізованому будинку дитини "Любисток" тепер мають інтерактивну підлогу для реабілітаційної кімнати, необхідної для розвитку та відновлення рухових й психоемоційних навичок.

тепер мають інтерактивну підлогу для реабілітаційної кімнати, необхідної для розвитку та відновлення рухових й психоемоційних навичок. Для вихованців навчально-реабілітаційного центру "Країна добра" завдяки гранту закупили набори Lego Education Spike Prime. Це відкрило дітям з особливими освітніми потребами нові можливості для навчання та творчості. Тепер вони можуть брати участь у змаганнях з робототехніки.

Як проводять змагання з робототехніки / Фото з Навчально-реабілітаційного центру "Країна добра"

Як відбувається підтримка дітей, постраждалих від війни

Частина українських дітей через війну були змушені покинути свої домівки. Найгірше те, що чимало з них втрачають рідних, а це залишає глибокий слід у житті.

Для 16 дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну, завдяки гранту в розмірі 200 000 гривень благодійний фонд "Крила" в Шполі організував оздоровлення. Маленькі українці мали можливість поїхати до оздоровчого табору "Козацька фортеця", де відчули турботу та підтримку, яка так потрібна після пережитих трагедій.

Оздоровчий табір для дітей, які втратили батьків на війні / Фото Райффайзен Банк та Благодійного фонду "КРИЛА"

Благодійний фонд "Карітас Одеса УГКЦ", який опікується 3 000 дітьми, серед яких є евакуйовані та постраждалі від війни, отримав допомогу на забезпечення шкільними портфелями та канцелярськими товарами.

Яку допомогу надають спортивним закладам

Ще одним пріоритетним напрямом програми "Дитячий прихисток" є спортивні заклади. Адже саме завдяки спорту загартовується сила духу та покращується здоров'я дітей.

Футбольні м’ячі, ворота, мати-татамі – усе це спортивне спорядження отримали міські футбольні клуби "Кремінь" , де тренуються понад 420 дітей, та "Обухів", де займаються 2050 маленьких українців, серед яких є 450 внутрішньо переміщених осіб. Великі перемоги для юних спортсменів стали ще ближчими.

, де тренуються понад 420 дітей, та де займаються 2050 маленьких українців, серед яких є 450 внутрішньо переміщених осіб. Великі перемоги для юних спортсменів стали ще ближчими. Полтавський спортивний ліцей закупив двоярусні ліжка. Їх поставили в укритті закладу, що зробило його ще комфортнішим та безпечнішим під час нічних повітряних тривог, адже діти у ліцеї перебувають цілодобово.

Інвентар для дитячих футбольних команд / Фото Райффайзен Банк та "Міський футбольний клуб "Кремінь" Кременчуцької міської ради Полтавщини