Які гривні вилучать з обігу

З 1 листопада НБУ буде вилучати з обігу купюри гривні номіналом 50 та 200 гривень. Банкноти старого зразка поступово будуть заміняти на купюри гривні нового покоління. Йдеться про купюри, які випустили з 2014 року, адже вони є сучаснішими та більш захищеними.

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Проте банкноти старого зразка залишаться законним платіжним засобом. Тож їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Ба більше, банкноти випуску 2003 – 2007 років й надалі можна буде вільно використовувати для розрахунків в Україні без жодних обмежень. Водночас решту з листопада будуть видавати лише купюрами нового покоління.

Нацбанк вилучить з обігу гривні старого зразка / Скриншот НБУ

Банкноти гривні, які вилучать з обігу, надалі будуть надходити до Нацбанку. Далі регулятор відповідає за перерахування та утилізацію цих купюр.