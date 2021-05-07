Останні події продемонстрували, що австралійський долар надзвичайно чутливо реагує на будь-які геополітичні баталії. Цікаво, що національну валюту Австралії не врятувало навіть зростання цін на сировину.

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Торгові війни між Китаєм та Австралією

Австралійський долар впав на 0,6% до 77, 01 цента США перш ніж скоротити свої втрати до рівня 77,24 цента. Акції також втратили свої позиції на ринку:

китайський індекс CSI 300 втратив 1,7%,

індекс Австралії S&P/ASX 200 впав на 0,8%.

Австралійський долар почав слабшати щодо своїх головних конкурентів після того, як Китай припинив економічний діалог з південнотихоокеанською країною. Експерти вважають, що нацвалюта Австралії може постраждати ще більше, якщо Пекін введе додаткові обмеження, що автоматично призведе до нового загострення між торговими партнерами.

Австралійський долар постраждав від Китаю / Інфографіка Bloоmberg

Як це вплине на експорт Австралії

Падіння австралійського долара кидає виклик росту цін на сировину, яскраво демонструючи, що напруга у торгових відносинах більше впливає на рухи валюти. Зокрема, вартість головного джерела доходів Австралії від експорту – залізної руди – прямує до нового історичного максимуму. Крім того, мідь та нафта, які мають важливе значення для країни, теж зростають на фоні відновлення економіки.

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Будь-яка офіційна заява влади Китаю щодо подальшого послаблення відносин з Австралією негативно впливає на перспективи експорту Австралії, і відповідно, австралійського долара. Падіння валюти виглядає трохи дивно, але це хороша перевірка настрою,

– сказав Шон Келлоу, стратег Westpac Banking Corp.

Аналітик IG Markets Ltd Кайл Родда додав, що напруженість у відносинах між країнами може не проявитися на короткотривалій дистанції, але рівень невизначеності та ризику може вплинути на ситуацію у довгостроковій перспективі. За його словами, Китай намагається послабити свою залежність від ключових постачальників, в тому числі й Австралії.

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