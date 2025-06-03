Доларові банкноти "із зірочокою": для чого такі символи

Бюро гравіювання та друку США відповідає за друк долара США. І буває так, що біля серійного номера банкноти друкують спеціальний символ, яким позначають замінні банкноти.

Для чого на доларових банкнотах зображають "зірочку"

Символ біля серійного номера банкноти виглядає як "зірочка", що зображається для заміни банкноти, передає 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

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Зазначається, що цей символ важливий, адже допомагає уникнути дублювання серійних номерів валют.

Унікальна комбінація з одинадцяти цифр і літер зображена двічі на лицьовій стороні банкноти. Перша літера серійного номера відповідає року випуску,

– йдеться у тексті.

Крім того, Федеральна резервна система США періодично оновлює дизайн та елементи захисту доларових банкнот. Це робиться для захисту готівкової валюти від підробок та для підтримки престижу долара.

Зауважте! З 1862 року Бюро гравіювання та друку відповідає за виробництво національної валюти, а усі грошові знаки США друкуються на об'єкті у Вашингтоні, округ Колумбія, та у Форт-Верт, штат Техас. Окрім виробництва паперових грошей США, Бюро друкує різноманітні документи уряду США, що підлягають друкарству.