Для чого на доларових банкнотах зображають "зірочку"

Символ біля серійного номера банкноти виглядає як "зірочка", що зображається для заміни банкноти, передає 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

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Зазначається, що цей символ важливий, адже допомагає уникнути дублювання серійних номерів валют.

Унікальна комбінація з одинадцяти цифр і літер зображена двічі на лицьовій стороні банкноти. Перша літера серійного номера відповідає року випуску,

– йдеться у тексті.

Крім того, Федеральна резервна система США періодично оновлює дизайн та елементи захисту доларових банкнот. Це робиться для захисту готівкової валюти від підробок та для підтримки престижу долара.

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