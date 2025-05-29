Чи дійсні долари старого зразка

До доларів старого зразка, як правило, відносять банкноти 1996 року випуску. Це пов'язано з тим, що ці купюри мають застарілі елементи захисту та дизайн, пише 24 Канал.

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У зв'язку з цим касирам може бути складніше перевіряти так звані старі долари на справжність. Проте банки та обмінники в Україні повинні приймати усі купюри доларів, які випустили з 1914 року. Усі такі банкноти є дійсними, за даними НБУ.

Цікаво! Федеральна резервна система США випускає долари з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів.

Проте долари для обміну мають бути у належному стані. Банки та пункти обміну мають право не приймати такі долари:

Банкноти з ознаками значного зношення та/або пошкодження;

Фальшиві купюри.

Нагадаємо, що в Україні є кілька неформальних найменувань для доларів США. Для прикладу, виділяють "білі" та "сині" долари. Також є деякі долари називають "новими". Це банкноти, які Федеральна резервна система США оновили за останні 20 років.