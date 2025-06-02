Які купюри євро кращі для зберігання
Зазначається, що серед популярних європейських валют, які варто купляти українцям, є як 5 євро, так і 200 євро, передає 24 Канал з посиланням на IdeaBank.
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Європейські купюри, які варто зберігати:
- 5 – 10 євро – можна купувати та зберігати, якщо немає планів для великих покупок,
- 20 євро – для дрібних витрат,
- 50 євро – оптимальний варіант для зберігання, подорожей та обміну,
- 100 євро – обміняють або продадуть як банки, так і обмінники,
- 200 євро – найчастіше купують ті, хто відкладає на відпустку або на велику купівлю.
Усі вище зазначені банкноти перебувають в обігу, а тому вони є законними засобами для готівкових розрахунків в Україні та в країнах ЄС.
Нагадуємо! З 2019 року Євросоюз відмовився від друку купюри євро з найбільшим номіналом. Йдеться про 500 євро. Рішення про скасування друку цієї купюри було прийнято через часті випадки підроблення готівки.