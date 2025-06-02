Які купюри євро кращі для зберігання

Зазначається, що серед популярних європейських валют, які варто купляти українцям, є як 5 євро, так і 200 євро, передає 24 Канал з посиланням на IdeaBank.

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Європейські купюри, які варто зберігати:

5 – 10 євро – можна купувати та зберігати, якщо немає планів для великих покупок,

– можна купувати та зберігати, якщо немає планів для великих покупок, 20 євро – для дрібних витрат,

– для дрібних витрат, 50 євро – оптимальний варіант для зберігання, подорожей та обміну,

– оптимальний варіант для зберігання, подорожей та обміну, 100 євро – обміняють або продадуть як банки, так і обмінники,

– обміняють або продадуть як банки, так і обмінники, 200 євро – найчастіше купують ті, хто відкладає на відпустку або на велику купівлю.

Усі вище зазначені банкноти перебувають в обігу, а тому вони є законними засобами для готівкових розрахунків в Україні та в країнах ЄС.

Нагадуємо! З 2019 року Євросоюз відмовився від друку купюри євро з найбільшим номіналом. Йдеться про 500 євро. Рішення про скасування друку цієї купюри було прийнято через часті випадки підроблення готівки.