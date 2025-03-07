Ваші долари та євро можуть конфіскувати: які банкноти в зоні ризику

Під час обміну іноземної валюти банки та обмінник можуть конфіскувати банкноти. Готівкову валюту направляють на перевірку в НБУ.

Яку валюту можуть конфіскувати під час обміну

Банки та пункти обміну в України мають право конфіскувати банкноти іноземної валюти, як-от долар або євро, якщо вони мають підозри щодо їхньої справжності, пише 24 Канал. Але це не єдина причина.

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Сценарій №1

Якщо у банку або обміннику сумніваються у справжності банкноти, то її конфіскують й передають на перевірку до НБУ. Вони зобов'язані діяти за таким протоколом. Якщо Нацбанк виявить, що купюра таки фальшива, то особа не отримує компенсації. Ба більше, інформацію про підроблену банкноту передають до поліції.

Нагадаємо, що долари можна перевірити на справжність навіть в домашніх умовах. Для цього потрібно звернути увага на декілька важливих ознак: серійний номер, захисну смужку, чорнило, яке змінює колір. Також не буде зайвим розібратися, скільки існує номіналів долара.

Якщо банкнота справжня, то НБУ повертає її вартість. Регулятор перераховує кошти на рахунок фінансової установи, яка отримала банкноту під час спроби обміну. Після цього кошти направляють власнику валюти.

Сценарій №2

Банки та обмінники також можуть конфіскувати іноземну валюту, якщо вони не впевнені у її платоспроможності. Річ у тому, що певні банкноти можуть виглядати як справжні, проте мати пошкодження або дефекти, з якими складно визначити їхню придатність до обігу. Йдеться про такі ознаки:

Ламіновані банкноти;

Розірвані купюри, площа яких зменшилася більш ніж на 45%;

Серйозні пошкодження, отримані під час надзвичайних ситуацій.

Такі купюри також передають на експертизу до НБУ. Якщо банкноти визнають справжніми та придатними для обміну, то власник отримає компенсацію.