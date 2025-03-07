Чому падає долар сьогодні

У п'ятницю, 7 березня, індекс долара США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Долар втрачає позиції щодо кошика з 6 інших валют п'яту торгову сесію поспіль, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар США також оновив мінімуму за 4 місяці та на шляху до найнижчого рівня за рік. Це реакція ринку на невизначеність щодо митної політики США. Нагадаємо, Дональд Трамп 4 березня ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Проте пізніше американська влада заявила про перегляд мит для Канади та Мексики.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Ситуація з тарифами також спровокувала нову хвилю побоювань щодо економіки США, яка вже демонструє сповільнення. Зокрема, Федеральний резерв очікує, що у першому кварталі 2025 року економіка США, що є найбільшою у світі, зросте, але значно менше, ніж прогнозували раніше.

Скільки коштує долар сьогодні

На цю мить долар США торгується на рівні 103,77. За сьогодні валюта зафіксувала спад на 0,27%, інформує MarketWatch. Загалом за 5 днів долар подешевшав майже на 4%, а спад з січня 2025 року становить 4,34%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: