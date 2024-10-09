Як перевірити долари на справжність

В Україні кожен може перевірити банкноти доларів на справжність самостійно та в домашніх умовах. Також існує така опція, як перевірити валюту в банку, пише 24 Канал.

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Головні ознаки справжніх доларів, які може перевірити кожен:

Номінал банкнот – Федеральний резерв випускає купюри лише з 7 номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів;

Папір, на якому надруковані банкноти – на дотик купюра долара має бути шорсткою та бархатистою, оскільки у складі є бавовна та льон ;

Мікродрук;

Чорнило, яке змінює колір;

Захисна смужка;

Серійний номер.

Крім того, радять приділяти особливу увагу вигляду банкнот долара безпосередньо під час купівлі валюти. Краще, щоб купюри були цілі та розгладжені, адже фальшивки часто намагаються приховати видимими ознаками зношування.

Натомість у банках іноземну валюту, для прикладу, долар США перевіряють на справжність завдяки спеціальному обладнанню. Як правило, це детектор валют, який розпізнає усі захисні елементи на купюрах іноземної валюти, та касово-сортувальна техніка. Проте варто враховувати, що у банках ця процедура може бути платною.