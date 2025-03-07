Какую валюту могут конфисковать во время обмена

Банки и пункты обмена в Украине имеют право конфисковать банкноты иностранной валюты, например доллар или евро, если они имеют подозрения относительно их подлинности, пишет 24 Канал. Но это не единственная причина.

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Сценарий №1

Если в банке или обменнике сомневаются в подлинности банкноты, то ее конфискуют и передают на проверку в НБУ. Они обязаны действовать по такому протоколу. Если Нацбанк обнаружит, что купюра таки фальшивая, то лицо не получает компенсации. Более того, информацию о поддельной банкноте передают в полицию.

Напомним, что, что доллары можно проверить на подлинность даже в домашних условиях. Для этого нужно обратить внимание на несколько важных признаков: серийный номер, защитную полоску, чернила, которое меняет цвет. Также не будет лишним разобраться, сколько существует номиналов доллара.

Если банкнота настоящая, то НБУ возвращает ее стоимость. Регулятор перечисляет средства на счет финансового учреждения, которое получило банкноту при попытке обмена. После этого средства направляют владельцу валюты.

Сценарий №2

Банки и обменники также могут конфисковать иностранную валюту, если они не уверены в ее платежеспособности. Дело в том, что определенные банкноты могут выглядеть как настоящие, однако иметь повреждения или дефекты, с которыми сложно определить их пригодность к обращению. Речь идет о таких признаках:

Ламинированные банкноты;

Разорванные купюры, площадь которых уменьшилась более чем на 45%;

Серьезные повреждения, полученные во время чрезвычайных ситуаций.

Такие купюры также передают на экспертизу в НБУ. Если банкноты признают настоящими и пригодными для обмена, то владелец получит компенсацию.