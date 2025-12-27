Використовували як засіб оплати понад тисячу років: яка найстаріша валюта у світі досі в обігу
- Британський фунт стерлінг є однією з найстаріших валют у світі, яка досі використовується як офіційний засіб платежу.
- Фунт стерлінгів є четвертою за обсягом торгів валютою у світі після долара США, євро та японської єни, і використовується на багатьох британських територіях.
Одна із найстаріших валют у світі пережила як імперії, так і війни та фінансові кризи. Цю валюту використовували понад тисячу років без перерви, лише зі зміненою назвою, а сьогодні вона досі залишається офіційним платіжним засобом.
Що відомо про найстарішу валюту у світі, яка досі використовується?
Однією із найстаріших валют у світі вважається британський фунт стерлінг, який досі використовується як офіційний засіб платежу, передає 24 Канал з посиланням на сайт валютних даних Oanda.
Крім того, фунт є 4 за обсягом торгів валютою на світовому рикну після долара США, євро та японської єни.
- Центральним банком британського фунта є Банк Англії, який випускає банкноти та регулює випуск банкнот приватними банками в Північній Ірландії та Шотландії. Цей банк є одним із найстаріших центробанків світу.
- 1 британський фунт стерлінгів поділяється на 100 пенсів (позначалися на монетах до 1981 року як "нові пенси") з моменту переходу на десяткову систему числення у 1971 році.
- Наразі фунт стерлінгів, крім Сполученого Королівства, також використовується на островах Джерсі, Гернсі, Гібралтарі, острові Мен, Південній Джорджії та Південних Сандвічевих островах, Британській Антарктичній території та Трістан-да-Кунья.
Загалом у документах МВФ йдеться про те, що фунт стерлінгів визначається як традиційна резервна валюта з багатовіковою історією й визнає фунт як одну з ключових валют світової фінансової системи.
Коли з'явився фунт стерлінгів?
Як зазначається на сайті Worls Economic Forum, після того, як Велика Британія вийшла з Євросоюзу, фунт стерлінгів пережив одне з найбільших падінь за всю свою історію існування – до 30-річного мінімуму.
- Корені фунта стерлінга сягають ще стародавнього Риму, коли його називали "poundus", що означає "вага".
- Потім у 775 році фунт став грошовою одиницею в англосаксонській Англії, еквівалентною 1 фунту срібла. Це було величезне багатство. А у 928 році перший король Англії прийняв стерлінги як першу нацвалюту. Тоді за 1 фунт можна було купити 15 корів.
- Вже у 1717 році Сполучене Королівство вперше визначило вартість стерлінгів не у сріблі, а у золоті.
Станом на 27 грудня 2025 року 1 фунт стерлінгів дорівнює 1,32 долара за середнім банківським курсом. А курс обміну 1 фунта стерлінга в євро становить 1,12, свідчать дані "Мінфіну". Таким чином, за 100 фунтів стерлінгів можна отримати 112,22 євро та 132 долари.
Яким був курс фунта стерлінгів?
Система поділу фунта була схожою на грошові системи Стародавнього Риму та Франкського королівства. Якщо у 980-х роках за 1 фунт можна було купити 15 голів худоби, то згодом купівельна спроможність валюти впала – з XV століття до 2000 року в майже 400 разів. Одна із сильних інфляцій відбулася у період Другої світової війни.
Відомо, що першу монету номіналом у фунт викарбували лише у 1489 році. Вона отримала назву соверен. А шилінг з'явився вже у 1504 році. А от золоті фунти почали карбуватися з 1560 року, а перші паперові банкноти – у 1694 році. Вони, до речі, були рукописними.