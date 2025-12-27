Використовували як засіб оплати понад тисячу років: яка найстаріша валюта у світі досі в обігу

Одна із найстаріших валют у світі пережила як імперії, так і війни та фінансові кризи. Цю валюту використовували понад тисячу років без перерви, лише зі зміненою назвою, а сьогодні вона досі залишається офіційним платіжним засобом.

Що відомо про найстарішу валюту у світі, яка досі використовується?

Однією із найстаріших валют у світі вважається британський фунт стерлінг, який досі використовується як офіційний засіб платежу, передає 24 Канал з посиланням на сайт валютних даних Oanda.

Читайте також Brent подешевшає через Трампа, а Urals – через міцний рубль: якою буде ціна нафти у 2026 році

Крім того, фунт є 4 за обсягом торгів валютою на світовому рикну після долара США, євро та японської єни.

Центральним банком британського фунта є Банк Англії, який випускає банкноти та регулює випуск банкнот приватними банками в Північній Ірландії та Шотландії. Цей банк є одним із найстаріших центробанків світу.

1 британський фунт стерлінгів поділяється на 100 пенсів (позначалися на монетах до 1981 року як "нові пенси") з моменту переходу на десяткову систему числення у 1971 році.

Наразі фунт стерлінгів, крім Сполученого Королівства, також використовується на островах Джерсі, Гернсі, Гібралтарі, острові Мен, Південній Джорджії та Південних Сандвічевих островах, Британській Антарктичній території та Трістан-да-Кунья.

Загалом у документах МВФ йдеться про те, що фунт стерлінгів визначається як традиційна резервна валюта з багатовіковою історією й визнає фунт як одну з ключових валют світової фінансової системи.

Коли з'явився фунт стерлінгів?

Як зазначається на сайті Worls Economic Forum, після того, як Велика Британія вийшла з Євросоюзу, фунт стерлінгів пережив одне з найбільших падінь за всю свою історію існування – до 30-річного мінімуму.

Корені фунта стерлінга сягають ще стародавнього Риму, коли його називали "poundus", що означає "вага".

Потім у 775 році фунт став грошовою одиницею в англосаксонській Англії, еквівалентною 1 фунту срібла. Це було величезне багатство. А у 928 році перший король Англії прийняв стерлінги як першу нацвалюту. Тоді за 1 фунт можна було купити 15 корів.

Вже у 1717 році Сполучене Королівство вперше визначило вартість стерлінгів не у сріблі, а у золоті.

Станом на 27 грудня 2025 року 1 фунт стерлінгів дорівнює 1,32 долара за середнім банківським курсом. А курс обміну 1 фунта стерлінга в євро становить 1,12, свідчать дані "Мінфіну". Таким чином, за 100 фунтів стерлінгів можна отримати 112,22 євро та 132 долари.

Яким був курс фунта стерлінгів?