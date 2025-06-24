Як з'явився фунт

Попри всі асоціації саме з Британією, фунт стерлінгів бере свій початок у континентальній Європі. Система, де 1 фунт ділився на 20 шилінгів і 240 пенні, була схожа на грошові системи Стародавнього Риму та Франкського королівства, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Цікаво! Назва фунта походить від латинського libra pondo – "фунт ваги". Символ £ – це стилізована літера L, а скорочення lb досі використовується для позначення маси. Невипадково спочатку фунт коштував рівно фунт срібла.

Перші банкноти

В Англії така грошова система утвердилася за короля Оффе у VIII столітті, хоча фунту як такого не існувало, були винятково срібні пенні. Першу монету номіналом у фунт викарбували лише у 1489 році за Генріха VII – вона отримала назву соверен. Шилінг з'явився пізніше – у 1504 році.

Золоті монети почали карбувати з 1560 року, а банкноти з'явилися в обігу після заснування Банку Англії 1694 року.

Цікаво! Перші банкноти фунта були рукописними.

Фунт стерлінгів існував у межах складної системи шилінгів і пенсів до переходу на десяткову систему в 1971 році.

Який був курс фунта

Як зазначається, у 980 році за один фунт можна було купити 15 голів худоби. Однак згодом його купівельна спроможність різко впала – з XV століття до 2000 року майже в 400 разів. Сильна інфляція припала на період після Другої світової війни.

Примітно! Слово "стерлінг" почало вживатися після нормандського завоювання та спочатку належало до пенні. Його походження досі неясно: можливо, воно пов'язане з нормандським словом esterlin (маленька зірка) або арабським lesterling (гроші).