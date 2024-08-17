Яка валюта найстаріша у світі
Фунт стерлінгів – це найдавніша валюта, яку досі використовують. Ця грошова одиниця стала офіційною валютою Сполученого Королівства, коли Англія і Шотландія об'єдналися в єдину країну в 1707 році. Проте фунт почали використовувати для розрахунків ще у 760 році.
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Варто додати, що фунт був офіційною валютою у британських колоніях, включаючи Австралію, Нову Зеландію та Канаду тощо. На сьогодні ці країни випускають власні національні валюти. До 1853 року Банк Англії випускав лише частково надруковані банкноти зі знаком "£" та першою цифрою. Інші цифри додавали вручну, а кожну банкноту підписував один із касирів банку, CMCmarkets.
На сьогодні британський фунт є однією із найпопулярніших валют у світі на рівні з американським доларом та євро. Банк Англії випускає банкноти номіналами 5, 10, 20, 50 та фунтів. При цьому навіть перебуваючи у складі Євросоюзу Велика Британія не змінювала офіційну валюту на євро.
Згідно з даними Google Фінанси, в Україні один фунт стерлінгів коштує 53,16 гривні. З початку 2024 року курс британської валюти зріс на понад 10%, хоча на сьогодні його динаміка на ринку від'ємна.