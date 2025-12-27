Что известно о самой старой валюте в мире, которая до сих пор используется?

Одной из старейших валют в мире считается британский фунт стерлинг, который до сих пор используется как официальное средство платежа, передает 24 Канал со ссылкой на сайт валютных данных Oanda.

Кроме того, фунт является 4 по объему торгов валютой на мировом рынке после доллара США, евро и японской иены.

Центральным банком британского фунта является Банк Англии, который выпускает банкноты и регулирует выпуск банкнот частными банками в Северной Ирландии и Шотландии. Этот банк является одним из старейших центробанков мира.

1 британский фунт стерлингов делится на 100 пенсов (обозначались на монетах до 1981 года как "новые пенсы") с момента перехода на десятичную систему счисления в 1971 году.

Сейчас фунт стерлингов, кроме Соединенного Королевства, также используется на островах Джерси, Гернси, Гибралтаре, острове Мэн, Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островах, Британской Антарктической территории и Тристан-да-Кунья.

В целом в документах МВФ говорится о том, что фунт стерлингов определяется как традиционная резервная валюта с многовековой историей и признает фунт как одну из ключевых валют мировой финансовой системы.

Когда появился фунт стерлингов?

Как отмечается на сайте Worls Economic Forum, после того, как Великобритания вышла из Евросоюза, фунт стерлингов пережил одно из крупнейших падений за всю свою историю существования – до 30-летнего минимума.

Корни фунта стерлинга достигают еще древнего Рима, когда его называли "poundus", что означает "вес".

Затем в 775 году фунт стал денежной единицей в англосаксонской Англии, эквивалентной 1 фунту серебра. Это было огромное богатство. А в 928 году первый король Англии принял стерлинги как первую нацвалюту. Тогда за 1 фунт можно было купить 15 коров.

Уже в 1717 году Соединенное Королевство впервые определило стоимость стерлингов не в серебре, а в золоте.

По состоянию на 27 декабря 2025 года 1 фунт стерлингов равен 1,32 доллара по среднему банковскому курсу. А курс обмена 1 фунта стерлинга в евро составляет 1,12, свидетельствуют данные "Минфина". Таким образом, за 100 фунтов стерлингов можно получить 112,22 евро и 132 доллара.

Каким был курс фунта стерлингов?