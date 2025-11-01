Цей метал змінюється в ціні: чи дешевшає срібло

Після стрімкого зростання до рекордних рівнів ціна на срібло почала знову опускатися. Зараз інвестори реагують на рішення ФРС щодо ставки та наслідків від розмови Трампа та Сі.

Скільки зараз коштує унція срібла?

У п'ятницю, 31 жовтня, ціна на срібло піднялася вище 49 доларів за унцію, однак згодом вартість знову опустилася нижче аніж цей показник, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Очікувалося, що ціна мала завершити тиждень на позначні, що трішки вище, аніж 49 доларів через зростання волатильності ринку, що підвищило попит на безпечні активи.

Однак на момент написання цього матеріалу, станом на 1 листопада, вартість складає 48,80 долара за унцію.

Річ у тім, що світові акції цього тижня зазнали коливань через побоювання щодо витрат на інфраструктуру штучного інтелекту, а останнє рішення щодо ставки ФРС та зустріч Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном не надали особливої підтримки.

Нагадуємо! Нещодавно ФРС здійснила довгоочікуване зниження ставки – до 4%, а зустріч президентів США та Китаю хоч і завершилася деякими торговельними поступками, але суттєвих подій не відбулося.

За останній місяць срібло досягнуло історичного максимуму – майже 54,80 долара за унцію. Але згодом ціна відступила через фіксацію прибутку, тобто інвестори почали продавати актив після зростання вартості, аби не ризикувати втратити прибуток.

Лише декілька днів тому дилери злитків повідомили Reuters, що премії на срібло в Індії почали різко падати. Все через те, що попит зменшився після святкового ажіотажу останніх 2 тижнів.

Хоч ще раніше у жовтні премії у найбільшого у світі споживача срібла зросли на цілих 10% порівняно з офіційними внутрішніми цінами.

Яка вартість золота?