Этот металл меняется в цене: дешевеет ли серебро

После стремительного роста до рекордных уровней цена на серебро начала снова опускаться. Сейчас инвесторы реагируют на решение ФРС по ставке и последствий от разговора Трампа и Си.

Сколько сейчас стоит унция серебра?

В пятницу, 31 октября, цена на серебро поднялась выше 49 долларов за унцию, однако впоследствии стоимость снова опустилась ниже чем этот показатель, передает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Ожидалось, что цена должна была завершить неделю на отметке, что немного выше, чем 49 долларов из-за роста волатильности рынка, что повысило спрос на безопасные активы.

Однако на момент написания этого материала, по состоянию на 1 ноября, стоимость составляет 48,80 доллара за унцию.

Дело в том, что мировые акции на этой неделе подверглись колебаниям из-за опасений относительно расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта, а последнее решение по ставке ФРС и встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином не предоставили особой поддержки.

Напоминаем! Недавно ФРС осуществила долгожданное снижение ставки – до 4%, а встреча президентов США и Китая хоть и завершилась некоторыми торговыми уступками, но существенных событий не произошло.

За последний месяц серебро достигло исторического максимума – почти 54,80 доллара за унцию. Но впоследствии цена отступила из-за фиксации прибыли, то есть инвесторы начали продавать актив после роста стоимости, чтобы не рисковать потерять прибыль.

Лишь несколько дней назад дилеры слитков сообщили Reuters, что премии на серебро в Индии начали резко падать. Все из-за того, что спрос уменьшился после праздничного ажиотажа последних 2 недель.

Хотя еще раньше в октябре премии у крупнейшего в мире потребителя серебра выросли на целых 10% по сравнению с официальными внутренними ценами.

Какова стоимость золота?