Скільки потрібно, щоб потрапити до клубу багатіїв

Для прикладу, щоб увійти до 1% найбагатших людей у Монако потрібно володіти капіталом у розмірі 12,4 мільйона доларів. Ця країна є лідером у цьому рейтингу.

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До трійки лідерів також увійшли Швейцарія та Австрія, де поріг входу до клубу багатіїв становить 6,6 мільйона доларів та 5,5 мільйона доларів чистого капіталу відповідно. У США перетнути цей поріг допоможе капітал у розмірі 5,1 мільйона доларів. До першої п'ятірки також входить Нова Зеландія з 5,2 мільйона доларів.

Цікаво! Долар протягом десятиліть зберігає статус головної резервної валюти у світі. Крім того, саме цю валюту найчастіше використовують у міжнародній торгівлі. У новому матеріалі 24 Канал розповідає про маловідомі факти про долар.

Нові дані свідчать про те, що пандемія та зростання вартості життя посилюють проблему розриву між бідними та багатими країнами. Зокрема, поріг входу до 1% найбагатших осіб у Монако у понад 200 разів перевищує аналогічну позначку у Філіппінах, де цей показник становить всього 57 тисяч доларів.

Згідно з даними Світового банку, домогосподарства з низьким рівнем доходів на глобальному рівні відчувають на собі тягар інфляції. Через це вони вимушені збільшити частку витрат з бюджету на базові потреби:

Їжу;

Житло.

Паралельно 500 найзаможніших людей світу з почату 2023 року зафіксували зростання своїх статків майже на 600 мільярдів доларів.