Сколько нужно, чтобы попасть в клуб богачей

Для примера, чтобы войти в 1% самых богатых людей в Монако нужно владеть капиталом в размере 12,4 миллиона долларов. Эта страна является лидером в этом рейтинге.

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В тройку лидеров также вошли Швейцария и Австрия, где порог входа в клуб богачей составляет 6,6 миллиона долларов и 5,5 миллиона долларов чистого капитала соответственно. В США пересечь этот порог поможет капитал в размере 5,1 миллиона долларов. В первую пятерку также входит Новая Зеландия с 5,2 миллиона долларов.

Любопытно! Доллар в течение десятилетий сохраняет статус главной резервной валюты в мире. Кроме того, именно эта валюта чаще всего используется в международной торговле. В новом материале 24 Канал рассказывает о малоизвестных фактах о долларе.

Новые данные свидетельствуют о том, что пандемия и рост стоимости жизни усугубляют проблему разрыва между бедными и богатыми странами. В частности, порог входа в 1% самых богатых лиц в Монако в более 200 раз превышает аналогичную отметку в Филиппинах, где этот показатель составляет всего 57 тысяч долларов.

Согласно данным Всемирного банка, домохозяйства с низким уровнем доходов на глобальном уровне испытывают бремя инфляции. Поэтому они вынуждены увеличить долю расходов из бюджета на базовые нужды:

Еду;

Жилье.

Параллельно 500 самых состоятельных людей мира с начала 2023 года зафиксировали рост своего состояния почти на 600 миллиардов долларов.